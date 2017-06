Unes 500 persones col·laboren a la restauració dels altars de l'església de Sant Sadurní

480 entrades venudes per veure i sentir l'Escolania de Montserrat, que va omplir l'església parroquial de Sant Sadurní divendres passat en un concert que servirà per fer possible la restauració de les bigues dels altars de la Mare de Déu de Montserrat i de la Capella de l'Altíssim i que ha esta el darrer de la seva gira per Catalunya.

Segons els organitzadors, sempre és difícil dur a terme unes obres de rehabilitació amb mecenatge únicament institucional: "Ocasions com aquesta, en què intervenen diverses entitats amb una finalitat en comú, s'han de mantenir en benefici d'un projecte col·lectiu de millora de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Sadurní, l'Escolania de Montserrat i la Fundació Pinnae han fet realitat aquest projecte de sumar per una finalitat social i cultural, convidant la ciutadania a participar-hi"

L'Ajuntament va arribar a un acord amb la Fundació Pinnae per portar a Sant Sadurní l´Escolania, un dels cors musicals de més renom mundial i on actualment hi canten alguns escolans del Penedès, entre ells tres nois de Sant Sadurní. Aquesta Fundació va signar l'any 2006 un conveni amb l'Abadia de Montserrat que consistia en un projecte Cultural amb l'objectiu de construir un nou orgue per la Basílica de Montserrat, que finalitzava el 2016 i que ha portat l'Escolania a diversos punts de Catalunya. La darrera de les actuacions de l'escolania fruit d'aquest conveni ha estat la de Sant Sadurní i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, Pinnae i la l'Església Parroquial.