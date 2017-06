Joan Frank Charansonnet s'endinsa en les arrels i tradicions catalanes al film èpic 'Pàtria'

CARTELLERA DE CINEMA

L'èpica de la pel·lícula 'Pàtria', una història que parla sobre els orígens de Catalunya a través de la llegenda d'Otger Cataló, arriba aquest divendres als cinemes. "És un film que va directe a les nostres arrels, les nostres tradicions, el nostre nucli i la nostra sang" i "ens farà sentir orgullosos de ser catalans", va dir el seu director Joan Frank Charansonnet. La història recupera la mitologia tradicional catalana que atribueix la fundació del nom de Catalunya a un cavaller d'origen got anomenat Otger Cataló. El film s'ha rodat majoritàriament al Berguedà amb un equip de gairebé 500 persones. Així mateix, aquesta setmana també destaquen les estrenes de la francesa 'Testigo' amb François Cluzet, 'American Pastoral' dirigida per Ewan McGregor i 'El sueño de Gabrielle', premiada al BCN Film Fest, on hi apareix l'actor català Alex Brendemühl.

Otger Cataló és un personatge que, segons explica la llegenda, va conquerir Catalunya als sarraïns. La història se situa al segle VIII, 200 anys abans que el comte de Barcelona, Osona i Girona, Guifré el Pilós, assentés les bases del que avui es coneix com a Catalunya. La llegenda explica que del cognom de Cataló després se'n va derivar el mot que donaria nom al país. A partir d'aquesta llegenda, Charansonnet ha elaborat la pel·lícula 'Pàtria', un film de cinema èpic amb escenes d'amor, desamor, cavalleresques i, fins i tot, una crema de bruixes. Charansonnet va escollir l'actor Miquel Sitjar per interpretar el personatge principal.

La pel·lícula va mobilitzar un equip de gairebé mig miler de persones, molts d'ells del Berguedà, que van conviure durant un mes amb una trentena d'especialistes per poder dur a terme les escenes més espectaculars del film. Segons Joan Charansonnet, l'èpica està assegurada en aquest sentit. El film compta amb poc més de 250.000 euros, "una xifra que a Hollywood hagués ascendit fins als dos milions", va apuntar Charansonnet. 'Pàtria' és una coproducció Dejavú Films i Capaneida Films i que amb la col·laboració de les administracions locals i "molta imaginació" va poder tirar endavant.

Després d'anys enterrada, la mòmia d'una antiga princesa egípcia desperta en l'època actual. Carregada de maldat, sembrarà el caos per venjar-se d'una injustícia patida en el passat. Amb 'La Momia', Tom Cruise torna a la gran pantalla acompanyat de Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Javer Botet, Marwan Kenzari i Sofia Boutella.

La producció fantàstica és un remake del clàssic de terror de 'La Mòmia'. En aquesta ocasió, el nou film es basa en un còmic protagonitzat íntegrament per una dona i ofereix una nova versió sobre el món dels déus i els monstres.

'Capità calçotets' s'estrena en català

El director nord-americà Rob Letterman presenta el film d’animació 'Capità calçotets'. Els protagonistes de la pel·lícula són dos escolars companys de classe que gaudeixen fent gamberrades i dibuixant còmics. El director de l'escola, cansat de l'actitud dels joves, decideix separar-los per acabar amb la seva amistat i amb les bromes. Davant d’aquesta decisió, en Jorge Betanzos i Berto Henares hipnotitzen el director amb un anell màgic i el converteixen en un dels superherois d'un dels seus còmics: el 'Capità calçotets'. Tot plegat es complicarà quan els dos protagonistes perdran el control de la situació i el director es transformarà en el seu pitjor malson.

La comèdia d’animació, que arriba al cinema en català, compta amb el guió de Nicholas Stoller i la música de Graeme Revell.

Seymour Levov, 'el Suec', és un exitós home de negocis casat amb Dawn, una ex reina de la bellesa. Darrera una aparença de vida impecable s'amaga la tempesta. Quan la filla del protagonista, la Merry, desapareix al ser acusada de cometre un acte violent, 'el Suec' es dedicarà a buscar-la i a reunir a la seva família. Però en aquesta recerca desesperada descobrirà una realitat que el remourà de dalt a baix, obligant-lo a afrontar el món que el rodeja. Després d'això, res tornarà a ser el mateix: cap família americana tornarà a ser el que era. Ewan McGregor dirigeix i interpreta el drama 'American pastoral', situat a la dècada dels 60. El repartiment el completen Dakota Fanning, Jennifer Connelly, Rupert Evans i Uzo Aduba.

'El sueño de Gabrielle', reconeguda al BCN Film Fest

'El sueño de Gabrielle' presenta la història d'una jove de la Provença francesa a qui els seus pares obliguen a casar-se amb un granger espanyol honrat i amorós. Gabrielle coneixerà a un soldat ferit a la Guerra d'Indoxina amb qui descobrirà l'amor i el desig de ser estimada. La protagonista desitjarà escapar amb el seu nou amor i alliberar-se d’un matrimoni que la fa sentir sense vida. Gabrielle apostarà per l'amor i per fer possible el seu somni. El triangle amorós el formen els actors Marion Cotillard, Louis Garrel i el català Alex Brendemühl. La direcció del film és de Nicole Garcia amb la música de Daniel Pemberton i la fotografia de Christophe Beaucarne.

El film va obtenir el premi del jurat del recent BCN Film Fest a la millor pel·lícula. Per unanimitat el jurat va apuntar que “la cinta destaca per la seva audàcia narrativa i per l'actuació magistral de Marion Cotillard en una pel·lícula que atrapa des de l'inici sense que l'espectador pugui imaginar el desenllaç".

La francesa 'Testigo'

'Testigo' presenta la història d'en Duval, un home que després de dos anys a l'atur rep una misteriosa trucada amb una oferta de feina molt ben pagada. Sense pensar-s'ho gaire acceptarà. El nou ofici d'en Duval consistirà en transcriure trucades telefòniques intervingudes. Poc a poc el protagonista serà conscient que no té una feina normal. I és que en realitat formarà part d’una complexa trama política en el món de l’espionatge i dels serveis secrets. En Duval, encarnat per François Cluzet, se li complicaran les coses i començarà a rebre amenaces de mort. A partir d’aquí se sentirà en perill. Thomas Kruithof dirigeix 'Testigo', un thriller encapçalat per François Cluzet i amb Denis Podalydès, Sami Bouajila, Simon Abkarian i Daniel Hanssens, entre d’altres.

Johanna Pasquali, protagonista de 'Una policía en apuros', és una agent de policia força peculiar. S'oblida de les coses, és distreta i maldestre. És agradable però des d’un punt de vista professional és un zero a l'esquerra. Tot i que té bona punteria, habilitat pel combat i intuïció policial, la Johanna Pasquali s'ha convertit en una amenaça tant pels criminals i els ciutadans com pels seus companyes de feina. Però això l’agent de policia està relegada a posar multes de trànsit i a investigar petits furts en comerços. Però la protagonista del film dedicarà cada minut del seu temps lliure en fer realitat el seu somni: ser la primera dona en entrar a la unitat d’elit de la policia francesa.

Dany Boon dirigeix aquesta producció francesa. El repartiment compta amb Alice Pol, el propi director Dany Boon, Michel Blanc i Yvan Attal.