Els Castellers de Vilafranca actuaran a Valls per primer cop a la història

Els Castellers de Vilafranca actuaran a Valls, aquest dissabte, per primera vegada a la història. Els Verds participaran a la diada del Pati organitzada aquest dissabte a la tarda per la Colla Joves Xiquets de Valls. La diada començarà a les 18:00h, a la Plaça del Pati, tot i que la cercavila prèvia sortirà a les cinc des del local de la colla vallenca. Els Castellers de Vilafranca tenen la intenció d'estrenar els castells de Gamma Extra en aquesta jornada castellera. Tot i que ho hagin de confirmar els assajos d'aquest dimecres i divendres, els vilafranquins volen portar-hi, com a mínim, la Td9fm. En cas d'aconseguir-la, seria el primer castell de Gamma Extra de la temporada. El cap de colla dels Verds, Toni Bach, no descarta poder afegir, a més a més, el 3d9 amb folre i agulla, un castell que no s'ha descarregat mai a Valls. Aquest és un alicient que motiva a la colla, tot i que dependrà del volum de gent que siguin a Cal Figarot durant els propers assajos. En tot cas, si els Castellers de Vilafranca completen un castell de Gamma Extra, serà la primera colla de fora de Valls a fer-ho a la vila vallenca.



Tal i com van reconèixer els responsables de la Colla Joves Xiquets de Valls en la presentació de la diada aquest dimarts, l'expectació a Valls és màxima per veure actuar els Castellers de Vilafranca a la capital de l'Alt Camp. La jornada serà històrica ja que els Castellers de Vilafranca només han pogut fer castells a Valls en el marc de les Festes de les Decennals, un esdeveniment que només té lloc cada deu anys i en els quals la Td8f ha sigut el seu màxim castell. L'ordre d'actuació de la diada ja s'ha sortejat aquest dimarts. Serà el següent: Colla Joves Xiquets de Valls, Nens del Vendrell, Moxiganguers d'Igualada, Castellers de Barcelona i Castellers de Vilafranca.



Els Castellers de Vilafranca actuaran al Parc del Tívoli durant l'assaig general de divendres i, en acabar, hi faran les grans proves dels castells que, l'endemà portaran a Valls. La primera part de l'assaig de divendres dels Castellers de Vilafranca, de 21:30h a 23:00 serà a Cal Figarot.