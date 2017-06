El Consell de la Festa Major recomana que la Colla Jove es replantegi actuar en les diades castelleres de la festa

Davant la voluntat de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca d’actuar per les diades de la Festa Major 2017, el Consell de la Festa Major ha demanat a l’entitat que faci una reflexió interna i es replantegi actuar en les diades castelleres del 29 i el 31 d’agost.

Aquesta recomanació arriba després que durant aquest curs s’hagi mantingut un debat en relació a la participació de la Colla Jove a la Festa Major 2017, primer a la Comissió de Castells, que integra membres del Consell i de les colles de Falcons i de castells, i posteriorment en el plenari del Consell. El punt de partida del debat és la decisió de la pròpia colla de no sortir la Festa Major de l’any passat en no poder assolir castells de 7 pisos. Arran d’això es va demanar quin és el plantejament de la colla per aquest any, ja que l’organització de la festa no pot esperar fins a finals de juliol per saber-ho.

Per la seva banda la Colla Jove assegura que actualment està treballant per consolidar els castells de 6 i està en procés de formació del gruix de la colla perquè bona part de la gent és nova. En aquest sentit, la colla diu que desitjaria fer castells de 7 pisos per Festa Major però que a hores d’ara no ho pot garantir i que farà el que podrà.

Després d’aquest primer debat, el Consell de la Festa Major va decidir esperar a la Diada de les Fires de Maig per valorar l’actuació de la Colla Jove i tractar definitivament la qüestió. Analitzats els castells que van fer els de la camisa blava per Fires, el Consell de la Festa Major va acordar en la seva darrera reunió fer pública la seva recomanació a la Colla Jove de no actuar en les diades castelleres de la Festa Major 2017, atès que una de les tasques d’aquest òrgan municipal és treballar per assolir l’excel·lència de totes les manifestacions festives de la vessant tradicional de la festa .



Sense definir si el mínim per participar a la Festa Major s’ha d’establir en castells de 7 pisos o no s’ha de fixar cap limitació, el Consell considera que les construccions que la Colla Jove va fer per Fires van tenir problemes tècnics i no van seguir les pautes que exigeix el rigor i la tradició dels castells, una manifestació cultural que cal recordar està declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.



A Vilafranca els castells també són patrimoni de la ciutat i són un dels elements més destacats de la Festa Major, declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el Consell és del parer que si a les diades castelleres de 29 i 31 la Colla Jove executa les seves construccions com ho va fer per Fires de Maig, la imatge que s’estaria projectant de la festa i del fet casteller a Vilafranca no es correspon a l’excel·lència que es busca i tampoc a la trajectòria històrica i patrimonial de la “Plaça més castellera”.

El Consell de la Festa Major també considera que la Colla Jove hauria de fer un procés de reflexió interna i un exercici de responsabilitat i de compromís envers la festa. Al mateix temps, també creu que hauria de valorar les conseqüències que la imatge generada pot implicar a la pròpia entitat tenint en compte el que s’ha comentat anteriorment i l’exigència del públic vilafranquí amb la Festa Major.