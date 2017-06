El Ball de Gitanes de Ribes prepara l'acte central del seu desè aniversari

El 2017 a Ribes ha estat un any ple d’aniversaris de colles de balls populars i el Ball de Gitanes ha estat una d’elles. Al llarg d’aquest any han estat realitzant diverses accions per anar preparant l’acte central: la trobada de Balls de Gitanes. De fet, coincidint amb la festa major de Sant Pau van editar un calendari amb fotografies del fotògraf ribetà Joan Nicolau i disseny de Jordi Inglada que va servir per recollir fons. A mitjans d’any, pels volts de Sant Jordi, van treure a la venda la samarreta commemorativa del 10é aniversari dissenyada per en Joan Manel Pérez juntament amb les samarretes amb el logotip de la colla.

Aquestes actuacions juntament amb la col·laboració d’una cinquantena de comerços i empreses locals i l’ajut de la regidoria de Cultura han pogut tirar endavant la trobada de Balls de Gitanes amb el que volien culminar la celebració del 10é aniversari de la colla. La trobada compta amb la participació de: Ball de Gitanes de Vilanova, Ball de les Gitanes de Vilafranca, Ball de Gitanes de la Vila de Sitges, Ball de Gitanes de l’Agrupació de Sitges, Ball de Gitanes de Cubelles, Ball de Gitanes de Cervera, Gitanes del Penedès (Ribes), Gitanes del Penedès petites (Ribes) i la colla amfitriona: el Ball de Gitanes de Ribes.

S’iniciarà l’acte amb una cercavila el diumenge 25 de juny a les 11’30 des del carrer Major, passant per la plaça de la Font, carrer Sant Pere, plaça de la Vila, plaça del Centre, carrer del Pi, carrer Ildefons Cerdà, carrer Sant Isidre, carrer Nou i plaça Marcer. En aquest punt cada colla farà la seva exhibició i la representació del seu ball parlat. Es finalitzarà l’acte amb un dinar de germanor al Local pels balladors, els músics i els acompanyants de les colles.