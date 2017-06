El museu Balaguer recorda Josep Guinovart en el desè aniversari de la seva mort

Aquest dijous 15 de juny s'inaugura a la sala d'exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer. L'exposició "Guinovart, trencant els límits" està emmarcada dins dels actes de commemoració del desè aniversari de la mort de l'artista, i es podrà visitar fins al 17 de setembre.

Teresa Llorens, tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat, recordava en roda de premsa que "es tracta d'un homenatge a una de les figures més internacionals del segle XX, que tenia una estreta vinculació amb la nostra ciutat i amb el mar, com ja va quedar plasmat en la seva intervenció a la Torre Blava".

La Fundació Espai Guinovart ha programat nombroses exposicions dins i fora del territori des de la seva mort, i ha rebut el Premi Nacional de Cultura 2015 i la Creu de Sant Jordi 2017. Maria Guinovart, presidenta de la Fundació, comissària de l'exposició i filla de l'artista Josep Guinovart, explica que "l'exposició vol mostrar el caràcter polièdric de l'artista, i vol ser una explicació visual, un homenatge de Vilanova i al Geltrú a Guinovart, però també de Guinovart a Vilanova i la Geltrú".

La mostra, d'una gran riquesa cromàtica, combina els impressionants blaus del mar de VNG, amb els terres i ocres d'Agramunt, on estiuejava i on s'ubica l'Espai Guinovart. La directora del Museu Balaguer, Mireia Rosich, destaca la "impressionant" trajectòria de Josep Guinovart, i recorda que "l'exposició ha de ser una excusa per redescobrir la Torre Blava-Espai Guinovart, un espai molt singular, que obre el mar a la ciutat".



La Torre Blava obre del 18 de juny al 17 de setembre els diumenges de 18 a 21 h, i ara a partir de l'agost també obrirà els dissabtes a la tarda.

El Museu Balaguer inclou en les seves col·leccions diverses obres de Guinovart exhibides de forma permanent. Una de les més emblemàtiques, "Llibre de mar", la va donar el 1996. És un quadre de grans dimensions on es posa de manifest aquesta passió de l'artista per la Mediterrània que ha expressat al llarg de la seva trajectòria.

Activitats complementàries

Entre les activitats complementàries a l'exposició hi ha visites gratuïtes comentades a la mostra amb reserva prèvia, els dies 18 de juny, 13 de juliol, 17 d'agost i 17 de setembre. També hi ha una activitat familiar, "El pirata dels blaus", els 25 de juny, 15 de juliol, 19 d'agost i 10 de setembre.

Dissabte 29 de juliol es farà un taller familiar de Festa Major, "El diable Travoniug", que també es farà com a taller infantil adreçat als casals d'estiu de dimarts a dijous durant el mes de juliol.

Pel que fa a les activitats relacionades amb la Torre Blava – Espai Guinovart, hi haurà el "Racons de mar", el 15 de juliol, 26 d'agost i 8 de setembre; el taller familiar "Els grumets de la Torre Blava", el 17 juny, 12 de juliol i 11 d'agost; i el "Cava a la Blava", l'1 de juliol, el 21 de juliol, el 18 d'agost i el 15 de setembre.

Per concertar les diverses activitats, cal fer reserva prèvia al telèfon 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat