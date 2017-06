Els Bordegassos descarreguen el primer quatre de vuit de l’any a Berga

Nou pas endavant dels Bordegassos de Vilanova, que aquest diumenge a Berga van descarregar el primer quatre de vuit de la temporada. La feina feta a assaig i la confiança amb què van afrontar el repte va donar com a resultat un carro gros impecable, que en tot moment va mantenir les mides i que es va completar amb serenitat de colla gran. Un castell especial per als vilanovins, que comencen a recollir els fruits del treball dels darrers mesos, amb una intensa renovació dels pisos superiors. El primer castell de vuit descarregat de l’any va arribar en un espai emblemàtic, la plaça de Sant Pere. L’escenari patumaire per excel·lència, que aquest cop acollia la Diada dels Quatre Fuets.

Els Bordegassos tenien tan clar que aquest era el dia per atacar el quatre de vuit que feia més d’una setmana que havien anunciat aquest castell. I amb valentia, van obrir plaça de quatre de vuit. No hi va haver dubtes en cap moment. El castell es va agafar bé a la primera i va pujar amb molta decisió. La quadratura era impecable i es va mantenir en tot moment. El ritme del castell també va ser l’adequat, compassat, seré però ràpid. El castell es va carregar amb molta comoditat i la descarregada va ser molt plàcida. Tranquil·litat absoluta per a un castell que en cap cas semblava el primer de la temporada. Aquest quatre de vuit era el primer que descarregaven a dosos Lídia Couso i Ona González. També s’hi estrenava Ainoha Morales al pis de quints.

A segona ronda els de Vilanova van deixar de banda la torre de set, que ja havien descarregat el dia abans a l’Arboç, i van optar per estrenar el set de set, una estructura que enguany encara no havien portat a plaça. Un castell dels que fa colla, molt participatiu al tronc, i que es va completar sense cap mena de dificultat. El castell també va servir per estrenar-hi un dos en castells de set, Mariona Orriols. La diada la van tancar descarregant el novè cinc de set de la temporada. Per acabar, un vano de cinc. Abans de començar la diada, els Bordegassos havien entrat a plaça amb un pilar de quatre caminant.

Totes les colles presents a plaça van completar els reptes que s’havien proposat. Els Minyons de Terrassa van descarregar el tres de nou , el cinc de vuit, la torre de vuit i el pilar de set. Tots ells, castells completats amb un domini majúscul. Els Capgrossos de Mataró van obrir plaça amb la torre de vuit i van continuar descarregant el tres de nou i el quatre de vuit. També els amfitrions van sortir molt contents de plaça. Els Castellers de Berga van descarregar el set de set, la torre de set i el cinc de set; la millor actuació de la seva història.

Dissabte, consolidació de la torre

A l’Arboç, dissabte a la tarda, els Bordegassos van revalidar la torre de set que havien estrenat set dies abans a Tarragona. Els groc terrosos van acompanyar-la del cinc de set i el quatre de set. La torre de set va ser el castell de sortida. Una torre que es va coronat amb comoditat i va tenir una descarregada més treballada que la de set dies enrere. Tot i això, els vilanovins la van saber dominar. Important que les torres de set es descarreguin tant quan són de postal com quan presenten alguna dificultat. A segona ronda els vilanovins van descarregar un cinc de set en què s'hi va estrenar un segon en castells de set. Per acabar, quatre de set, aquest cop amb pom de dalt poc habitual. Per arrodonir el dia, els Bordegassos van descarregar dos pilars de cinc i dos pilars de quatre. A plaça també hi havia la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va descarregar el cinc de vuit, el tres de nou, la torre de vuit i dos pilars de cinc. Els Minyons de l'Arboç es van apuntar els primers castells de set de la temporada, completant el tres i el quatre de set, a més de la torre de sis i dos pilars de quatre simultanis.

Diumenge 18, cita important a la Grallada

Aquest diumenge els Bordegassos voldran mantenir el ritme en plaça pròpia. Els vilanovins celebren la Grallada, a les 12 a la plaça de les Cols, en una actuació on compartiran plaça amb els Castellers de Sant Cugat i els Castellers d’Esplugues. Tot apunta que els Bordegassos voldran revalidar els vuit pisos, sumar una nova torre de set i també podrien apostar pel nou de set. Abans, dissabte 17 a dos quarts de set de la tarda, els vilanovins també actuaran a la Festa Major de Baix a Mar, al monument a Francesc Macià. Aquesta actuació tot apunta que els servirà de rodatge.