Els Castellers de Vilafranca fan història a Valls

Els Castellers de Vilafranca van actuar aquest dissabte a Valls per primera vegada a la seva història. Convidats per la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca van deixar petjada a la diada del Pati. Els vilafranquins van descarregar els dos primers castells de Gamma Extra de la temporada. En primera ronda, van completar el 3d9fa més matiner de la història i el primer que es descarrega a Valls. Cap colla l'havia completat mai abans a la capital de l'Alt Camp. Els objectius dels Castellers de Vilafranca, que volien aprofitar l'oportunitat històrica d'actuar a Valls, eren molts alts i, després de l'inèdit 3d9fa, van encarar la Td9fm en segona ronda. Tot i que molt treballada, els Castellers de Vilafranca van descarregar aquest altre castell de Gamma Extra, aconseguint així els dos principals reptes que s'havien marcat per dissabte. Els Castellers de Vilafranca també van descarregar el 4d9f i van carregar el pilar de 7 amb folre. En la diada també hi van participar la Colla Joves Xiquets de Valls, els Nens del Vendrell, els Moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Barcelona.



A més a mes, divendres, durant l'Assaig General, els Verds van actuar al Parc del Tívoli, on hi van descarregar el 3d8a, el 3d9f, la Td8f i tres pilars de 5. També van inaugurar una placa commemorativa del 3d9f descarregat al Parc l'any anterior i van fer entrega d'una foto amb aquest castell a l'Associació de Veïns del Poble Nou.



La setmana que ve, els Castellers de Vilafranca actuaran dissabte al vespre a la Nit dels Xarel·los, just davant de l'Església de Sant Francesc. La intenció dels Verds és portar-hi, com a minim, un castell de 9, i seguir treballant els poms de dalt.



Com sempre, els assajos d'aquesta setmana seran dilluns (20:00h), dimecres (20:30h) i divendres (21:30h).