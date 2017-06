Les Festes de Sant Pere recorden Alexandre de Cabanyes en el 140è aniversari del seu naixement

"Alexandre de Cabanyes, fotògraf. La mirada d'un artista. 1877-1972" és el títol de la mostra que, del 14 de juny fins al 2 de juliol, es podrà visitar a la sala d'actes de la Confraria de Pescadors, al carrer dels Magatzems Nous, número 17, emmarcat en els actes de les Festes de Sant Pere.

Amb motiu dels actes d'homenatge al voltant dels 140 aniversari del naixement de l'artista vilanoví, s'ha organitzat aquesta exposició, que posteriorment es podrà veure a les biblioteques i als centres cívics de la ciutat. Concretament, a partir del 10 de juliol es podrà visitar al centre cívic de Mar.

En l'acte d'inauguració, que es farà dimecres 14 de juny a les 19 h, es projectarà la pel·lícula de 1967 "Homenaje a Alejandro de Cabanyes", de Jordi Mas, Sebastià Serra i Josep Farré, membres de l'Agrupació de Cinema Amateur del Foment Vilanoví.

Tal i com recorda Xavier Pi de Cabanyes, el seu avi, el pintor Alexandre de Cabanyes, va ser un pioner de la fotografia. A Vilanova va ser dels primers a capturar imatges ja des d'abans de finals del segle XIX.

Alexandre de Cabanyes se sentia atret per la fotografia del paisatge del seu entorn, amb preferència per les imatges de la mar de Vilanova i les seves barques de pesca, subjecte pictòric de molts dels seus quadres. Però també per les imatges del seu entorn familiar. Fins i tot s'havia fet algun autoretrat.

L'exposició consta d'una selecció de prop de dues-centes fotografies llegades per la família a l'Arxiu Comarcal del Garraf, que les conserva i posa a disposició de totes les persones interessades en el coneixement de la història.

A finals del segle XIX la pràctica de la fotografia es va veure afavorida per l'aparició de càmeres més petites i lleugeres i pels avenços en els procediments fotogràfics. Una part molt important de la producció fotogràfica amateur del primer terç del segle XX va ser en format estereoscòpic, un tipus de fotografia en relleu que requeria d'un visor per a ser observades i que no estava pensada per reproduir, vendre o publicar, sinó per visionar entre particulars i familiars. Gairebé la meitat de les fotografies cedides a l'Arxiu Comarcal presenten aquest format.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf estan treballant conjuntament en un seguit d'activitats per retre homenatge i reconèixer la trajectòria artística i personal d'Alexandre de Cabanyes, coincidint aquest 2017 amb el seu 140è aniversari.