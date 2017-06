Torna a Sitges el concurs Josep Mirabent i Magrans, un dels premis musicals de referència

Un centenar de músics d’arreu del món participaran el proper cap de setmana en una nova edició del concurs de cant i música de cambra Josep Mirabent i Magrans. Els participants opten a premis en metàl·lic i a la possibilitat de participar en diversos concerts. L’audició del concurs serà en format concert.



Des de 1993, i amb la finalitat de recordar a Josep Mirabent i Magrans, fundador de les Joventuts Musicals de Sitges, la seva família organitza aquest concurs de música que reuneix joves promeses. Aquest esdeveniment musical ha evolucionat al llarg dels anys fins a consolidar-se com a un dels premis musicals més destacats de Catalunya, tant per la participació de músics d’arreu del món com per la qualitat d’aquest joves intèrprets.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, destaca que “enguany recuperem després d’una aturada un dels esdeveniments musicals de referència a la vila per la qual cosa estem molt satisfets”. “Des de la regidoria el nostre repte principal és continuar fent de Sitges Capital Cultural per això és important que la vila aculli aquestes cites de referència que aporten un creixement qualitatiu al nostre calendari cultural”, subratlla la regidora.



En l’apartat de cambra, 22 formacions actuaran dissabte en sessions màximes de 20 minuts, temps limitat que farà que l’acte gaudeixi de dinamisme i intensitat. 1 quintet, 3 quartets, 4 trios i 14 duos participaran per ser els guanyadors d’algun dels premis que s’atorguen. Es podrà escoltar passatges del repertori cambrístic més conegut i variat de compositors entre els quals Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, Xostakòvitx, Dvorak o Debussy.



El diumenge, 36 cantants de diverses nacionalitats, escollits entre els 57 que varen presentar proposta, demostraran les seves capacitats musicals en concerts de 15 minuts on es podrà escoltar òpera, sarsuela o lied. Entre els compositors que s’escoltarà hi ha les àries més conegudes de Mozart, Bellini, Puccini, Verdi, Donizetti o Rossini.



Aquesta diversitat fa que el concurs esdevingui un interessant punt de trobada pels amants de la música.



El concurs està organitzat per la Família Mirabent i Magrans, l’Ajuntament de Sitges i l’Associació Concertante; i compta amb la col·laboració del Casino Prado Suburense, la Generalitat Catalunya, el Consorci Patrimoni de Sitges, l’Acadèmia BCN Concertante i els Amics de l’Òpera de Sarrià.