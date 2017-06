El Consell Comarcal del Garraf participa a les Jornades d’Arxius Municipals de Madrid

El proper 15 de juny Antoni Cerdà, gestor de projectes d’administració electrònica del Consell Comarcal del Garraf junt amb la responsable de l’Arxiu Municipal de Cubelles, Núria Jané, participaran en les XX Jornades d'Arxius Municipals de Madrid a El Molar (Madrid), organitzada pel Grup d'Arxivers Municipals de Madrid en col·laboració amb l'Ajuntament del Molar, La Comunitat de Madrid i Anabad, per explicar la seva experiència en la implementació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Cubelles a través de la plataforma Desa’l que és un servei ofert pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya.

El Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles ja fa gairebé 5 anys que treballen a través convenis de col·laboració interadministrativa per a la implementació de la administració electrònica al municipi.

Pel que fa al procés d’implementació, tal i com explica Antoni Cerdà, gestor de projectes d’administració electrònica del Consell Comarcal del Garraf, és important la feina constant entre tots els agents implicats, des dels polítics, els responsables tècnics i fins als treballadors que hauran de fer us de l’eina, per a la implementació sigui un èxit. En aquest sentit, la informació i la formació planificada rebuda per tot el personal de tramitació és una de les garanties per a un desplegament ordenat i efectiu.

Les XX Jornades d'Arxius Municipals de Madrid amb el títol "2018: Odissea en els Arxius, que la interoperabilitat ens acompanyi", pretenen posar en relleu en la societat del coneixement la relació entre Gestió Documental Electrònica i la Preservació del Document Electrònic amb els tècnics d'organització i mètodes, els tècnics implicats , arxivers, informàtics, jurídics, etc.