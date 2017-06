Rècord històric d'audiència a EIX DIARI amb més de 140.000 lectors al mes de maig

EIX DIARI ha assolit durant el mes de maig un rècord històric d'audiència que situa la xifra de lectors per sobre dels 140.000. Amb aquesta dada, auditada per OJDInteractiva, EIX DIARI consolida el seu lideratge a la vegueria del Penedès i es confirma com el mitjà de comunicació de referència del territori, marcant la diferència també amb la presència a les xarxes socials.

Durant el mes de maig, EIX DIARI ha superat els 70.000 seguidors a la pàgina de Facebook, que se sumen als més de 13.000 seguidors a Twitter. Des de fa uns mesos i gràcies a una aposta per les novetats tecnològiques, EIX DIARI ha posat en marxa les retransmissions en directe a través de Facebook de rodes de premsa, entrevistes i esdeveniments del territori que permeten als usuaris seguir en viu l'actualitat informativa. Aquest nou servei ha estat rebut de forma espectacular pels nostres lectors i els vídeos en directe emesos en els últims 28 dies han superat les 215.800 reproduccions. Amb més de 70.000 perfils seguidors a Facebook, dels quals el 61% pertanyen a dones i el 39% a homes, revalidem el nostre lideratge indiscutible al Penedès. Per municipis, Vilanova i la Geltrú encapçala el rànquing d'usuaris, seguit de Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, El Vendrell i Sitges.

Les notícies de proximitat, l'agenda cultural, la informació de serveis i una àmplia guia comercial per conéixer d'aprop el territori confirmen EIX DIARI com un mitjà útil per al lector i que juga un paper important en la cohesió territorial de la vegueria del Penedès. Durant el mes de maig, els 143.000 usuaris d'EIX DIARI van visitar un total de 424.039 pàgines; el que suposa un promig de 8.000 lectors diaris.