Més 300.000 clavells vestiran aquest diumenge a Sitges 35 trams de carrer

El Corpus ha celebrat les primeres activitats prèvies. Aquest cap de setmana, s’ha presentat el llibre d’Eduard Tomás, Història i evolució del Corpus de Sitges, editat pel Grup d’Estudis Sitgetans. L’autor ha treballat a partir de més de 10.000 fotografies, s’han estudiat més de 18.000 documents històrics de Sitges i s’ha fet un buidatge de més de 200 volums entre llibres i tesis doctorals, que feien referència a les festivitats de Sitges, i concretament al Corpus.

Es tracta d’una obra de recerca bàsica per al reconeixement de la celebració com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, que la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes demana a la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la regidora Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, destaca que “amb aquest reconeixement estem segurs que ajudarem a preservar una festa tant important i participativa com és el Corpus, i posarem en valor la seva llarga trajectòria”.

La programació d’actes de la festivitat es reprendrà aquest dijous, a les set de la tarda als jardins de l'Hotel Medium Romàntic de Sitges amb la xerrada El fantàstic i desconegut món dels cactus i altres suculentes a càrrec de Joan Bofill, President d'ASAC (Amics dels cactus i altres suculentes).

Del 16 al 25 de juny tindrà lloc la 6a Edició del Menú Floral maridat amb Malvasia de Sitges a onze restaurants de la vila. I el mateix divendres, s’inaugurarà a les vuit de la tarda la mostra “Flors, sitges i colors” organitzada pel Cercle artístic de Sitges.

La festa del Corpus 2017 es concentrarà principalment durant proper el cap de setmana. La lectura del Pregó, enguany en mans del periodista Jaume Freixes, donarà el tret de sortida oficial a la festivitat el dissabte a les set de la tarda als Jardins de la Societat Recreativa El Retiro. L’acte comptarà amb l’assistència de Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a qui es farà la petició formal per declarar el Corpus Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Al mateix moment, s’inaugurarà la que ja és la 78a Exposició nacional de clavells i la 27a Mostra de Bonsais i Suisekis.



La festa viurà diumenge, durant tot el dia, un dels seus moments més àlgids amb les catifes de flors a 35 trams de carrer per les que es faran servir més 300.000 clavells.

El Corpus 2017 es tancarà diumenge 25 de juny amb l’acte oficial de repartiment de premis a les set de la tarda als jardins de la Societat Recreativa el Retiro.