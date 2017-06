Ensenyament i el CAC promouran l’educació en comunicació audiovisual a les escoles

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, han signat aquest dimarts a la tarda un conveni de col·laboració per promoure l’educació en comunicació audiovisual i fomentar l’esperit crític de l’alumnat davant els continguts d'aquest tipus. Així, s'implementarà un projecte per tal que els alumnes tinguin les competències i els recursos necessaris per adoptar un criteri propi i sàpiguen analitzar i crear material audiovisual. Tot plegat en el marc del programa eduCAC, elaborat pel CAC en col·laboració amb Ensenyament, que té l’objectiu de proporcionar a escoles i famílies recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.

Està previst que el programa sigui implementat en el curs escolar 2017/2018 en les escoles del cicle superior de primària i de secundària obligatòria. La implementació inclourà un seguiment específic de quatre escoles pilot. Aquesta difusió es complementarà amb activitats dirigides als alumnes, al professorat i/o a les associacions de pares i mares. El conveni de col·laboració també inclou poder treballar l’educació en comunicació als centres dins del nou marc competencial dels currículums.

Alhora, es promouran estudis conjunts entre Ensenyament i el CAC en aquest àmbit, i es reconeixerà la formació relacionada amb el programa eduCAC com a activitat de formació permanent per al professorat.

Una altra de les mesures que estableix són els acords amb diversos mitjans de comunicació propers als centres, de tal manera que els professionals que hi treballen puguin fer partícips als alumnes de la seva experiència laboral, i facilitar les visites dels alumnes als estudis dels mitjans audiovisuals.

Altres acords establerts són continuar amb l’impuls dels Premis el CAC a l’escola, amb l’objectiu d’aconseguir la participació de més centres educatius, i crear una nova categoria adreçada als pedagogs i professionals de la comunicació, que tindrà com a objectiu realitzar projectes d’educació audiovisual.

Finalment, es promouran acords amb els departaments o grups de recerca en educació mediàtica de les universitats catalanes per tal d’apropar-la als professionals dels diferents nivells del sistema educatiu i afavorir sinergies entre centres educatius i universitats.