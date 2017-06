La catalana 'Júlia ist', l'òpera prima d'Elena Martín premiada a Màlaga, arriba als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

'Júlia ist' (Lastor Media, Antaviana Films, UPF) de la directora barcelonina Elena Martín va ser la gran triomfadora a la secció paral·lela Zonazine on va guanyar amb la seva òpera prima la Biznaga de Plata a la millor pel·lícula i la millor direcció. La cinta de la protagonista de 'Les amigues de l'Àgata' arriba aquest divendres als cinemes i narra el viatge d'una estudiant catalana d'arquitectura que decideix anar d'Erasmus a Berlín. Jordi Sánchez protagonitza la comèdia espanyola 'Señor dame paciencia' en una setmana en la qual també arriba a la gran pantalla 'I am not a serial killer', que va guanyar com a millor pel·lícula a la secció Panorama Fantàstic del Festival de Sitges del 2016.

La directora de 'Julia Ist', Elena Martín, és també la protagonista d'aquesta història, qui es posa a la pell de la Júlia, una estudiant d'arquitectura que decideix anar d'Erasmus a Berlín, marxant per primera vegada de casa dels seus pares. La ciutat, freda i gris, on es desenvolupa aquest drama, li dona una benvinguda més gèlida del que ella s'esperava i confronta les seves expectatives amb la realitat. La seva situació sembla estar molt allunyada d'aquella nova vida que imaginava des de les aules de la Universitat de Barcelona.

Aquesta setmana també s'estrena la comèdia espanyola 'Señor dame paciencia' dirigida per Álvaro Díaz Lorenzo. Quan mor sobtadament la dona de Gregorio, un banquer molt conservador, seguidor del Madrid i molt rondinaire, aquest es veu obligat a complir la seva última voluntat: passar un cap de setmana amb els seus fills i les seves parelles a Sanlúcar de Barrameda per a escampar les seves cendres al Guadalquivir. Aquí és on començarà aquesta comèdia i els problemes per a Gregorio (Jordi Sánchez), ja que la seva filla Sandra (Megan Montaner) està casada amb el Jordi (David Guapo), un català molt culé, que vol portar el seu futur net a un col·legi bilingüe català-anglès a Barcelona i al que el patriarca no suporta. La seva altra filla, Alicia (Silvia Alonso), surt amb el Leo, un hippy anti-sistema al que Gregorio tampoc no pot veure. Per últim, el Carlos (Eduardo Casanova), el seu fill petit, amb el que porta sis mesos sense parlar des que va sortir de l'armari, es presenta amb la seva parella Eneko (Bore Buika), un basc d'origen senegalès, un gendre que Gregorio mai podria imaginar. Aquest viatge posarà a prova la tolerància i la capacitat de perdonar d'una família tant disfuncional com qualsevol altra. Un viatge en el que tindran que aprendre a acceptar-se els uns als altres, amb les seves virtuts i defectes.

'Ignacio de Loyola' és un drama biogràfic, dirigit per Paolo Dy i Cathy Azanza, que narra la vida d'un jove soldat, Iñigo (Ignacio de Loyola), que es veu obligat a renunciar a la seva carrera militar després de ser ferit en combat. El que en un primer moment semblava una desgràcia, va acabar essent l'oportunitat per convertir-se en un Sant. Des d'aleshores, el jove i passional Loyola, interpretat per Andreas Muñoz, es trobarà immers en una nova batalla: la d'enfrontar-se amb la incredulitat, el rebuig de la gent més propera i la necessitat de lluitar per damunt de tot contra sí mateix.

'Baywatch: Los vigilantes de la Playa' de Seth Gordon és una comèdia que narra la història del socorrista professional, Mitch Buchannon, interpretat per Dwayne Johnson, i el seu jove i insolent company, interpretat per Zac Efron. Tots dos hauran de fer front al xoc de les seves personalitats quan descobreixen una trama delictiva local que amenaça el futur de la zona. La pel·lícula recupera la famosa saga de finals dels 80 i inicis del 2000.

La pel·lícula 'Cartas de la guerra' està basada en l'obra homònima d'Antonio Lobo Antunes. Aquest drama d'origen portuguès detalla les cartes que un jove soldat enviava a la seva dona durant els anys que va estar en Angola exercint com a metge en una de les pitjors zones de la guerra colonial portuguesa. En aquestes cartes es reflecteix la duresa viscuda pels portuguesos en aquest conflicte i mostra a tota una generació que lluita contra la desesperació de saber si tornarà a casa. En un decorat bèl·lic tan incert, les cartes es converteixen en el seu únic vincle amb la supervivència.

'I am not a serial killer'

El film 'I am not a serial killer' va guanyar com a millor pel·lícula a la secció Panorama Fantàstic del Festival de Sitges del 2016. En un petit poble de l'Amèrica profunda, John Wayne és un adolescent obsessionat amb els assassinats en sèrie. Degut a les seves tendències pateix abusos per part dels seus companys. Quan una onada de sagnants assassinats arriba al poble, el John decideix perseguir al culpable, però rep l'amenaça de descobrir que ell és molt pitjor que el seu enemic.

'La vida de Anna' té com a protagonista l'Anna (Katerine Demetradze), una mare soltera obligada a tenir més d'un treball per a mantenir al seu fill autista. Per a millorar la situació dels dos, decideix emigrar des de Geòrgia fins als Estats Units. En aquest drama, la protagonista s'arrisca i ven casa seva per pagar a un home que li promet aconseguir un visat legal per viatjar a Amèrica. A través d'un estil realista, el director de 'La vida de Ana', Nino Basilia, capta hàbilment els sentiments d'esperança de una mare i la seva lluita diària per poder sortir endavant.

El film 'Mientras ellas duermen' és una adaptació de la novel·la homònima del periodista i escriptor Javier Marías. Aquest drama narra la història d'un escriptor, Kenji (Hidetoshi Nishijiman), que es troba de vacances amb la seva dona Aya (Sayuri Oyamada) a un hotel de la costa. Mentre ella es dedica a millorar algunes relacions de treball, ell intenta trobar la inspiració per a acabar la seva novel·la. Però un matí a la piscina, una parella li crida l'atenció: un home d'edat avançada anomenat Sahara (Takeshi Kitano) i la seva joveníssima acompanyant Miki (Shiori Kutsuna). Lentament, una obsessiva fixació per la parella va apoderant-se de Kenji. Una nit, mentre les dones dormen, decideix parlar amb Sahara, qui li confessa que cada nit grava en vídeo a Miki des de fa molts anys. Espantat per la seva pròpia curiositat, Kenji es debat entre una realitat que cada vegada li sembla més llunyana i una fantasia que poc a poc va canviant-lo per dins.

'París puede esperar'

La vida de l'Anne, interpretada per Diane Lane, es trova en una cruïlla. Casada des de fa molts anys amb l'exitós productor de Hollywood (Alec Baldwin), addicte al treball, la protagonista d'aquesta comèdia emprèn un inesperat viatge acompanyada de l'encantador soci del seu marit. El que hauria d'haver estat un viatge de set hores, es converteix en un gran descobriment ple de visites pintoresques, deliciosos plats i vins, humor, intel·ligència i molt més.

La colombiana 'La mujer del animal'

Des de Colòmbia arriba 'La mujer del animal', dirigida per Victor Gaviria, un film que té com a protagonista l'Amparo, una joveneta que fuig del convent de monges on resideix i arriba a un barri marginal de Medellín, on hi viu la seva germana. El seu cosí Libardo, que té com a sobrenom El Animal, l'obliga a casar-se amb ell després de segrestar-la. Amparo es queda embarassada i té una nena. Aquest fet, més el descobriment d'una altra dona retinguda per Libardo, l'ajudaran a vèncer la seva por per lliurar-se del maltractador.

El documental 'Michelangelo' de David Bickerstaff s'estrena aquest dijous a alguns cinemes catalans. La cinta avarca els 89 anys de vida de l'artista italià i ens apropa a aquest personatge carismàtic, la relació que va mantenir amb els seus contemporanis i al seu llegat artístic.