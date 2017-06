Vilanova s'endinsa aquest cap de setmana en la Música Popular i Tradicional

Aquest cap de setmana se celebra a Vilanova i la Geltrú la 37a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, un festival que és hereu d'una tradició llarga i consolidada, i que ha passat per moments molt diferents al llarg dels seus anys d'existència.

Aquesta edició que s'inaugura divendres és la del rellançament, basat en la recuperació de la identitat del Festival i la seva vinculació a la

ciutat, amb la voluntat d'augmentar la qualitat de les propostes musicals, i amb l'aposta decidida de les institucions per fer-lo créixer i ser de nou un festival de referència.

El FIMPT recupera la seva identitat tornant a les dates d'estiu i recuperant l'escenari principal davant del mar, a la plaça del Port. El FIMPT del rellançament aposta per obrir-se a tots els públics, oferint un gran nombre d'actuacions gratuïtes, en espais públics i en horaris per poder gaudir de la música en família. Altres escenaris del FIMPT són la plaça de la Vila, el Castell de la Geltrú, i el Teatre Principal, on aquest divendres 16 de juny a les vuit del vespre se celebra l'acte d'obertura del festival, amb la versió del "Passeig del Carme" de Pere Tàpias, a càrrec de Belda & Sanjosex, que oferiran també el concert "Càntut".

Jordi Paulí és el director artístic d'un Festival que aposta per la qualitat de les propostes musicals, tant les consolidades internacionalment com les músiques allunyades dels grans circuits comercials. A més, el FIMPT segueix sent una plataforma per als músics del nostre país.

La programació

Divendres 16 de juny a les 19 h, la Inxa Brass Brand oferirà els seus Preludis grallers davant del Teatre Principal, per donar pas al concert de Carles Belda & Sanjosex, en l'únic concert de pagament, que es farà dins el Teatre a les 20 h. La Inxa Brass Band és una proposta vilanovina de nova formació que es va estrenar la passada Festa Major en la baixada de gegants, una formació de música tradicional basada en els instruments de doble canya: tuba, percussió, gralles, tenores i algun tible. És una fusió que usa instruments tradicionals de la cobla i del carrer.

En acabar el concert, a dos quarts de deu de la nit, els alumnes de música tradicional de l'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat acompanyaran tothom qui ho vulgui fins a l'escenari de la plaça del Port, on a les 22 h es podrà escoltar el concert "Pasatempo", dels gallecs Radio Cos, que transmeten amb convicció la seva manera d'entendre la música d'arrel galega; i a la mitjanit començarà el concert de Papa Orbe y Los Turpiales Sabaneros, amb cúmbies, porros i gaites del Carib colombià. Papa Orbe és un músic molt vinculat al FIMPT, que ha viscut a Vilanova i sempre s'ha estimat molt aquesta ciutat.

Un cop finalitzats els concerts de música en directe, s'oferirà una sessió de DJ.

Dissabte 17 de juny, durant el matí, els alumnes de música tradicional de l'ECMM visitaran el mercat central de la ciutat per complementar la programació d'aquesta jornada.

Ja al vespre, es faran tres concerts a la plaça del Port. A les 20 h serà Jordi Molina Septet, que transporta la música d'arrel a les estètiques actuals amb l'espectacle "Matèria del temps", on porta un instrument com la tenora a una normalització, amb temes d'arrel tradicional, però vestits d'una manera més sofisticada, més moderna. A les 22 h serà Monsieur Doumani, amb "Sikoses", música popular de Xipre. Un trio que està arrasant per tota Europa dins del món de la música tradicional. I a les 12 de la nit, arriba el plat fort, el cap de cartell del FIMPT 2017: la Boban Markovic Orkestar, una banda balcànica que ha tocat i actuat en diverses pel·lícules d'Emir Kusturica. Boban Markovic és un trompetista serbi molt conegut dins el món de la música tradicional i popular, que porta tota la vida recorrent tot el món. Per acabar amb la segona jornada del FIMPT també s'oferirà una sessió de DJ.

Ja diumenge, 18 de juny, la plaça de Font i Gumà acull una nova edició del Firasac d'11 a 14 h. A més de la fira de luthiers, on es poden trobar gralles, flabiols o tamborins, és una trobada anual de gent de llocs com Tarragona o Mallorca, com una família, gràcies a la tasca organitzativa de Simó Busquets. Alberto Jambrina oferirà un concert al pati del castell de la Geltrú a les 13 h.

La plaça de la Vila pren el relleu als concerts de la tarda. Així, a les 18 h es podrà gaudir del concert "El Man Sur", del músic i folklorista Eliseo Parra, acompanyat en format quintet, per a seduir-nos amb fandangos, rondenyes, guajiras, bulerías i alegrías. Parra ha vingut diverses vegades al FIMPT, i en aquesta ocasió porta músics de casa, com Xavier Lozano o Aleix Subies. Ha actuat per tot el món i és una de les propostes clàssiques.

A les 20 h la Spanish Brass Luur Metals, amb Pep Gimeno "Botifarra", aprofita la riquesa melòdica que caracteritza als "pals" del cant d'estil per a fusionar-la amb el llenguatge contemporani cambrístic, en l'espectacle "Metalls d'estil". La Spanish Brass ha ofert cursos al Conservatori de la nostra ciutat, i aquest espectacle conjuga la modernitat amb la tradició: el cant d'estil valencià d'en Pep Gimeno amb arranjaments tenen un toc molt modern, amb harmonies molt típiques del jazz. El públic del FIMPT ha estat sempre molt obert i acollirà aquesta aposta, perquè els Spanish Brass són dels millors grups de metall del món, i en Gimeno també, en el seu camp.

Enguany el Festival tindrà un caràcter especial d'homenatge al recentment desaparegut Pere Tàpias. A banda de la versió del seu "Passeig del Carme", que ha esdevingut l'himne del festival, el tancament de diumenge a les 22 h consistirà en el concert homenatge "Un pèl, nou, un pèl antic. Tribut a Pere Tàpias". L'Ajuntament de VNG i la revista Enderrock han organitzat aquest espectacle, on una dotzena d'artistes (sis d'ells vilanovins) faran un repàs per la història musical del cantautor, versionant els seus temes. Un acte entranyable en què els músics actuaran desinteressadament.

A banda de la programació musical, el FIMPT ofereix un espai per poder menjar, beure i compartir, mentre es gaudeix dels concerts. Serà a la plaça del Port divendres i dissabte, on hi haurà servei de bar i una varietat de food trucks.