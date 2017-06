El Cau Ferrat i el Museu de Maricel obriran les nits dels dimecres d’estiu

L’encant i el misteri de la nit tornaran a impregnar tots els racons del Cau Ferrat i el Museu de Maricel. Les visites guiades nocturnes se sumen de manera estable a les propostes culturals de Museus de Sitges per als mesos d’estiu. Seran cada dimecres entre el 12 de juliol i el 22 d’agost, entre les 22 i les 24 hores.

La nova proposta ha estat batejada amb el nom de Nits blaves d’estiu als museus: un passeig per les arts i el patrimoni, i integrarà la programació estiuenca del Sitgestiu Cultural 2017. L’itinerari s’oferirà en català, castellà i anglès. Els tres grups iniciaran les visites de manera simultània però des de diferents llocs del Cau Ferrat i el Museus de Maricel i, a partir d’aquí, seguiran circuits paral·lels per finalitzar tots junts al Racó de la Calma, on els assistents brindaran amb una copa de cava.

La campanya pretén oferir una visita acurada i el més personalitzada possible i, per això, l’aforament es limitarà a grups reduïts d’un màxim de vint persones. Les entrades per accedir a les Nits blaves d’estiu als museus costaran 12 euros i es podran adquirir tant a la recepció dels Museus de Sitges com per Internet a través de la seva pàgina web.

L’obertura dels museus a la nit arriba aquest estiu després de les experiències positives que hi ha hagut en les anteriors ocasions en què s’ha dut a terme: en les dues darreres edicions del Dia Internacional dels Museus i en el Dia dels Museus del Penedès del 2016. Ara, en canvi, la proposta tindrà continuïtat un dia a la setmana durant sis sessions.