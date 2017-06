Mischa i Lily Maisky reuneixen un miler de persones al Palau de la Música en la primera edició del Concert Pau Casals

El Palau de la Música Catalana ha estat l'escenari aquest dimecres al vespre del primer Concert Pau Casals, protagonitzat pel violoncel•lista Mischa Maisky i la seva filla, la pianista Lily Maisky. Un miler de persones han assistit al tret de sortida dels actes de celebració de la tercera Diada Pau Casals, que el 16 de juny rememora la data en què l'any 1934 l'Ajuntament de Barcelona va nomenar el mestre violoncel•lista fill adoptiu i li va concedir la Medalla de la ciutat, posant també el seu nom a l'avinguda que condueix al Turó Park. Mischa Maisky ha estat l'artista escollit per a aquesta primera edició del Concert Pau Casals per l'admiració que tenia pel músic, a qui va conèixer l'any 1973 a Israel.

El públic que ha omplert bona part del Palau de la Música ha emmudit amb les primeres notes del violoncel•lista letó, que ha interpretat sol dalt l'escenari 'Suite número 2 en re menor', de Johann Sebastian Bach. Ha estat a continuació quan la seva filla Lily s'ha sumat a l'escenari per oferir 'Fantasiestücke', de Robert Schumann, donant pas a un programa que han completat amb obres de Manuel de Falla, Isaac Albéniz i Gaspar Cassadó. 'Le gran tango', d'Astor Piazzola, ha servit per tancar l'actuació.

Abans de l'actuació, però, Marta Casals, vídua del Mestre violoncel•lista, ha destacat la importància d'incorporar per primer cop un concert dins els actes de celebració de la Diada Pau Casals. Marta Casals ha garantit que el concert es celebrarà anualment "per mantenir viu el llegat humanístic i artístic del Mestre, i fer-lo arribar a les noves generacions". "Volem motivar a tothom a què lluiti pels seus somnis", ha afegit, convidant els assistents a gaudir de la música com a element que "trenca fronteres, agermana les persones i n'eleva la dimensió humana".

El Concert Pau Casals és fruit d'un conveni que la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i la Fundació Pau Casals han signat aquest any per donar continuïtat a la relació que el Mestre tenia amb el Palau. Aquest escenari es va convertir en el lloc d'assaig de l'Orquestra Pau Casals i va ser l'auditori principal de l'Associació Obrera, creada l'any 1926 pel músic vendrellenc.

Tercera Diada Pau Casals

La Diada Pau Casals és una commemoració que Barcelona va celebrar per primer cop l'any 2015 per recordar el reconeixement que la ciutat va retre al violoncel•lista universal l'any 1934. L'acte és una iniciativa de la Fundació Pau Casals, amb el suport de l'Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, l'Escola Superior de Música del Liceu i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

Si bé la primera edició es va celebrar l'any 2015, va ser tot just el mes de maig de l'any passat quan l'Ajuntament de Barcelona va institucionalitzar aquesta diada per homenatjar la dimensió "cultural i humana" de Casals, amb voluntat de crear oficialment una nova data musical al calendari de la ciutat.

Després del concert d'aquest dimecres al Palau de la Música, els actes de la Diada continuaran demà dijous al vespre, quan la Generalitat lliurarà el primer Guardó Pau Casals al músic Jordi Savall, en un acte encapçalat pel president Carles Puigdemont. Es tracta d'un nou premi biennal que el Govern concedeix a títol vitalici i honorífic a personalitats rellevants que hagin contribuït a la projecció exterior de la cultura catalana. Amb l'aval de la Fundació Pau Casals, la Generalitat ha decidit concedir el primer Guardó a Jordi Savall per la seva dilatada trajectòria com a músic per la tasca pedagògica feta en la cultura de la Pau.

D'altra banda, aquest mateix dijous al vespre, a les 21 h, la Fundació Pau Casals també ha organitzat un concert gratuït a la plaça del Rei amb l'Orquestra Simfònica Amadeus de VOZES. Finalment, serà divendres dia 16 quan es compliran 83 anys del moment en què Barcelona va nomenar Casals fill adoptiu de la ciutat. Per commemorar la data, es celebrarà concert al Turó Park amb l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'IEA Oriol Martorell i l'Orquestra de violoncels dirigida per Antoni Ros-Marbà, mentre també actuarà la colla castellera Nens del Vendrell.