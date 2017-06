L’auditori petit de l’EMMPAC del Vendrell portarà el nom d’Agustí Cohí Grau

L’Auditori petit de l’Escola Municipal de Música Pau Casals portarà, a partir del proper dilluns 19 de juny, el nom d’Agustí Cohí Grau, músic, compositor i pedagog musical vendrellenc estretament vinculat a l’escola. Enguany, precisament, es compleix el 5è aniversari de la mort d’Agustí Cohí Grau i amb aquest gest s’ha volgut reconèixer la generositat d’aquest músic i de la seva família envers l’EMMPAC.



Agustí Cohí Grau (El Vendrell, 10 de juny del 1921 -9 de març del 2012) va crear l’any 2005 la beca que porta el seu nom, mitjançant la qual atorga anualment a un alumne o conjunt de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell la quantitat de 1.000€ per destinar a la seva formació musical. Després de la seva mort l’any 2012, la seva vídua, Mercè Prats, ha continuat amb aquesta donació anual.



En reconeixement a aquest compromís i generositat d’Agustí Cohí Grau i la seva família, l’auditori petit de l’EMMPAC rebrà el seu nom. L'acte d'inauguració de la sala es farà el proper dilluns 19 de juny, a les 19.30 hores. Tot seguit, a l’Auditori gran, que a partir d’ara es coneixerà com a Auditori del Tívoli, es farà el lliurament de la Beca Cohí Grau d’aquest any i un concert a càrrec de l’Orquestra de l’EMMPAC.



L’Escola Municipal de Música Pau Casals celebra també un altre acte important aquests dies. En concret, aquest divendres 16 de juny acollirà, a partir de les 20h, la presentació del CD que ha editat el Cor Zongora amb motiu del seu 20è aniversari. El disc, gravat el passat abril a l’Auditori del Tívoli, és un recull dels més temes significatius del repertori del cor d’aquestes dues dècades. La regidora de Cultura, Eva M. Serramià, ha felicitat el Cor Zongora per aquest aniversari i, especialment, “per la gran qualitat que ha assolit al llarg de la seva trajectòria, convertint-lo en un dels bucs insígnia de l’escola”.



Entre dilluns i dimecres de la setmana vinent, l’EMMPAC acollirà també els diferents concerts de final de curs.