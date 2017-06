Multitudinària celebració de Corpus a Sitges amb les populars catifes de flors desafiant l'onada de calor

GALERIA D'IMATGES

El periodista Jaume Freixes va fer un viatge històric pel Corpus a través de moments literaris, històrics i vivencials, en el Pregó del Clavell, celebrat als Jardins del Retiro, aquest dissabte, que donava inici als actes del Corpus de Sitges 2017.

De manera vivencial i emocional, Jaume Freixes, i acompanyat d’audios, Freixes remarcava la presència del Corpus en molts moments històrics, alguns d’ells recents.

Respecte a Sitges, el pregoner del Clavell destacava la presència “del clavell en el folklòre de Sitges”, en balls com el ball de les gitanes, entre d’altres. Un altre fet que va destacar va ser el quadre “La nena de la clavellina” de Santiago Rusiñol, que es pot veure al Cau Ferrat, el poema de Josep Carner, i la peça de Manuel de Falla “Noches de los jardines de España”.

L’alcalde Miquel Forns va elogiar el fet de que a Sitges es treballi per “mantenir les seves tradicions” i “anar-les renovant”, com és el cas del Corpus, per la qual cosa s¡’ha fet la petició de declarar el Corpus de Sitges Festa Patriomonial d’interès nacional. El document oficial, i el llibre sobre el Corpus d’Eduard Tomàs, es va entregar a Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit es va inaugurar de manera oficial el Concurs Nacional de Clavells i l’Exposició de Bonsais i Suisekis..

La festa ha viscut aquest diumenge el moment central, amb les catifes de flors, a 35 trams de carrer per les que es fan servir més 300.000 clavells. A la tarda s'ha celebrat la tradicional Processó, que ha tingut com altar la catifa del Cap de la Vila, realitzada pel Rugby Sitges, amb motiu del seu aniversari.

El Corpus 2017 es tancarà diumenge 25 de juny amb l’acte oficial de repartiment de premis a les set de la tarda als jardins de la Societat Recreativa el Retiro.