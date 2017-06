Les festes de Sant Pere, a Ribes, arriben carregades d'aniversaris

El pròxim dimecres 21 de juny es presentarà el programa de festes de Sant Pere 2017 i la separata que ha preparat la Colla Gran de Ball de Bastons de Ribes amb motiu del 50è aniversari. L’acte es farà a les 19h a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes amb la participació de membres de la colla; l’autor de la portada del programa, l’artista local Cristòfol Almirall; i el regidor de Cultura de Ribes, entre d’altres representants institucionals i entitats. 50 Anys de Colla Gran: l’alegria d’haver viscut i haver ballat, és el títol del treball que fa un repàs a la trajectòria del grup més vetarà del Ball de Bastons i recull un conjunt d’anècdotes, records i fotografies actuals i històriques de la colla. També fins al 7 de juliol, a la sala polivalent de la biblioteca, es podrà veure l’exposició complementària dedicada al mig segle del grup.

Aquesta Festa Major d’estiu de Ribes vol retre homenatge a totes les colles que estan de celebració enguany. A més de les cinc dècades de la Colla Gran del Ball de Bastons, Les Gitanes de Ribes fan 10 anys, els Gegants (Pere i Paula) en celebren 65, és el 135è aniversari del Ball de diables de Ribes i el 25è del Ball de Diables - Colla Jove, els Cabeçuts i “Capis” de Ribes commemoren el 10è aniversari de la seva recuperació i el Drac de Ribes n’ha fet 45.

Per aquest motiu, a part dels actes tradicionals n’hi haurà d’altres complementaris que tindran la seva notorietat i protagonisme. El dissabte 24 de juny, a les 19.30h, el Ball de Diables de Ribes presentarà al Local els nous vestits de la colla i l’exposició “1995-2017, els millors Versots” (que es podrà visitar fins al 7 de juliol). L’endemà, diumenge 25, tindrà lloc la ''Gran Trobada de Balls de les Gitanes'' per celebrar els 10 anys de les de Ribes. La cercavila s'iniciarà a les 11.30h des del carrer Major, passant pels principals carrers del centre i fins a arribar a la plaça Marcer, on cada colla farà la seva exhibició del ball parlat. En acabat hi haurà un dinar de germanor al Local. Hi participaran les Gitanes de Vilanova i la Geltrú, Gitanes de Vilafranca, Gitanes Balls Tradicionals de Sitges, Gitanes ABPS Sitges, Gitanes de Cubelles, Ball de gitanes de Cervera, Gitanes del Penedès (Ribes), Gitanes del Penedès petites (Ribes) i el Ball de Gitanes de Ribes. Per la tarda, dins els actes de celebració de l’aniversari del Ball de Bastons de Ribes Colla Gran, a les 18h hi haurà una ballada de bastons on hi han estat convidades totes les persones de Ribes que en algun moment han ballat el ball de bastons i en la qual també els acompanyaran altres colles de Vilanova i de Sitges, principalment. Primer es farà un recorregut des de la plaça de l’Església per diferent carrers fins a la plaça Marcer, i després la ballada conjunta (a les 19h).

Les celebracions continuaran durant la setmana següent. Després de l’actuació de ribetans castellers el dimarts 27 de juny a les 19h a la plaça Marcer, s’iniciarà a les 19.30h una cercavila d’aniversaris des de la plaça de la Vila que acabarà a la plaça Marcer, on a les 21h s’inauguraran les Barraques amb un correbars, sopar i DJ.

Els dies 28 i 29 arribarà el gruix dels actes de vigília i Festa Major i durant el cap de setmana de l’1 i 2 de juliol la resta de les celebracions d’aniversaris, que contemplen una cercavila popular de cabeçuts i capis i el Correfoc de llegenda i una trobada de gegants, respectivament.