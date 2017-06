L'exposició 'El cinema és fantàstic' recorre la història del Festival de Sitges

La Filmoteca de Catalunya se suma als 50 anys del certamen amb una exposició i una retrospectiva que recollirà els 50 títols més representatius de la seva història

La Filmoteca de Catalunya i el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya coprodueixen l’exposició El cinema és fantàstic, que es podrà veure del 22 de juny al 17 de setembre a la seu de la Filmoteca al Raval i, a partir de la primera setmana d’octubre, s'exhibirà a Sitges, coincidint amb l’inici de l’edició d’enguany del certamen.

Comissariada per Diego López, l’exposició convida a un recorregut per la història dels cinquanta anys del festival a través d’una àmplia varietat de pel·lícules projectades i convidats assistents, que han fet que aquest certamen s’hagi convertit en un referent, no només entre els especialistes de gènere, sinó també en el panorama internacional cinematogràfic global.

Conjuntament amb aquesta mostra, la Filmoteca ha programat una retrospectiva de cinquanta títols que han format part de la historia del festival. El cicle obrirà amb The Evil Dead (Sam Raimi, 1981) i inclourà èxits com The Exorcist (William Friedkin, 1973), remakes com The Thing (John Carpenter, 1982), passant per musicals com Streets of Fire (Walter Hill, 1984), la violenta i polèmica Hostel (Eli Roth, 2005), la intel·lectualitat experimental de The Pillow Book (Peter Greenaway 1996), el clàssic Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), la japonesa Ringu (Hideo Nakata, 1998) i títols nacionals com Més enllà de la passió (Jesús Garay, 1986), El día de la bestia (Álex de la Iglesia, 1995) o REC (Jaume Balagueró i Paco Plaza, 2007) entre d’altres.

50è Aniversari Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 1968-2017: El cinema és fantàstic

Exposició

Filmoteca de Catalunya

Del 22 de juny al 17 de setembre

Horaris: de dimarts a diumenge: de 16.00h a 21.00h

Entrada gratuïta / Visites guiades prèvia sol·licitud

Edifici Miramar , Sitges

Del 5 d’octubre al 31 d’octubre

Entrada gratuïta

Cicle de cinema

Filmoteca de Catalunya

Del 22 de juny al 4 d’octubre

Entrada de cinema: 4 euros – tarifa reduïda 3 euros