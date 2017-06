La plaça de la Vila de Vilanova acollirà dues sessions d'òpera a la fresca aquest estiu

Aquest estiu la plaça de la Vila acollirà dues retransmissions d'òpera. La regidora de Cultura, Teresa Llorens, ha explicat que "el govern aposta per les polítiques de ciutadania per capacitar les persones, i en això hi juga un paper important l'educació, però també la cultura. Amb l'objectiu de fer la cultura mes permeable i accessible a tota la ciutadania, aquest projecte respon a la voluntat de democratització de la cultura".

L'Ajuntament de VNG compta amb la complicitat de dues institucions (el Teatro Real de Madrid i el Gran Teatre del Liceu), per oferir aquestes dues projeccions obertes a tothom, gratuïtes, i realitzades a l'aire lliure.

La primera de les òperes que s'oferirà serà el divendres 30 de juny a les 21.30 h amb la retransmissió en directe des del Teatro Real de Madrid de l'òpera "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini, una de les òperes més representades als escenaris de tot el món. La tràgica història de la geisha Cio Cio San, coneguda com Madama Butterfly, emociona pel talent innat de Puccini. Sota la direcció artística de Mario Gas, que situa la història en un plató de cinematogràfic dels anys 30.

El Teatro Real celebra la tercera edició de la Semana de la Ópera entre els dies 30 de juny i 9 de juliol, amb un conjunt d'activitats adreçades a tots els públics per commemorar el seu Bicentenari i el 20è aniversari de la seva reobertura.

Els amants de l'òpera i tots aquells que tinguis interès en apropar-se a aquest gènere tindran un segona cita operística el divendres 21 de juliol a les 22 h, des del Gran Teatre del Liceu, amb la retransmissió de l'òpera "Il Trovatore", de Giuseppe Verdi, dins el programa Liceu a la fresca. Òpera en quatre actes de Giuseppe Verdi sobre un llibret italià de Leone Emanuele Bardare i Salvatore Cammarano, basat en l'obra teatral "El trobador", d'Antonio García Gutiérrez. La trama es desenvolupa entre Biscaia i Aragó en el marc de la revolta de Jaume d'Urgell, a les primeries del segle XV, contra Ferran d'Antequera, arran del resultat del Compromís de Casp, celebrat després de la mort sense successió de Martí l'Humà.

Enguany, l'Auditori Eduard Toldrà s'adhereix a aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure l'accés universal a l'òpera i la difusió de la lírica mitjançant muntatges i històries universals, d'interès per a tots els públics.

En aquesta edició el Liceu a la fresca arriba a tota Espanya després de l'èxit assolit la temporada passada a Catalunya. Deu ciutats fora de Catalunya –Bilbao, Granada, Las Palmas, Màlaga, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Elda i Alaior- formen part ja d'aquesta pionera iniciativa a Espanya gràcies a la participació activa en el projecte de l'Obra Social "la Caixa". El Liceu a la fresca es podrà gaudir a més de 150 municipis catalans i una quinzena de ciutats espanyoles.

D'altra banda, la Xarxa de Biblioteques Municipals col·laborarà amb aquest projecte difonent el fons de que disposa d'ambdós autors protagonistes: Giacomo Puccini i Giuseppe Verdi.

Paral·lelament també se'n farà difusió mitjançat notícies als blogs de les biblioteques:

Madama Butterfly de Giacomo Puccini al blog Fora del prestatge (de la biblioteca Joan Oliva).

Il Trovatore de Giuseppe Verdi al blog Una mar de lletres (de la biblioteca Armand Cardona).