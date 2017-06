Pradell de la Teixeta, proper destí del Festival En Veu Alta amb 13 proposes de narració en tres intensos dies

Poques setmanes després de l'edició penedesenca, les pomeres del Festival En Veu Alta ramifiquen fins al Priorat per omplir de bons fruits Pradell de la Teixeta. Serà la 8a edició l'EVA Pradell, del 30 de juny al 2 de juliol, un intens cap de setmana en el qual el poble es bolca en el festival obrint les cases als artistes i gaudint intensament de la narració i la tradició oral, pals de paller de l'EVA.

L'espectacle inaugural del 30 de juny serà 'Alcohols'. Dos poetes, Núria Martinez-Vernis i Martí Sales, ens posen cara a cara amb amb l'alcohol des de perspectives molt diferents a través de textos propis o de poetes com Vinyoli o Rabelais. La nit de divendres culminarà amb 'Peccattum', pornorondalles, rondalles verdes, pecadores, brutes,... bocins de contes populars recollits per mossèn Alcover amb Toni Gomila i Catalina Florit.

Narració amb l'itinerant 'A tres bandes', un clàssic de l'EVA, que enguany protagonitzen Rosa Cadafalch homenatjant Montserrat Roig, Ireneu Tranis amb 'El venedor d'històries' i Noemí Caballer. La Companyia Mea Culpa ens farà reviure 'L'últim dia del Cafè de la Granota' abans que Mequinensa desaparegui sota les aigües del pantà, uns records que enllacen amb diversos contes de Jesús Moncada amb l'humor i la ironia caracteritzen la seva obra. Més espais de narració, el Fòrum obert, on qualsevol de nosaltres pot ser lector, compartir històries i rebre aplaudiments. I un cafè tertúlia sobre 'Cooperativisme, cultura i oralitat al Priorat' am b Pere Audí.

Un dels trets identificatius del Festival EVA són els espais. A més de places i s'hi sumen baixos de cases, el Castell, el Sindicat o la Cova del Rector. Noemí Caballer ens hi durà amb 'Cuentos en los labios', una caminada fins la cova amb llanterna i coixí per posar-hi el cul i, en arribar, històries carregades de llavis delerosos i ansietats vàries, contes eròtics i llegendres de la tradiciò oral.

Com sempre, l'EVA té també estones pensades per a públic familiar. Seran a Pradell Màrius Serra, amb qui jugarem amb les paraules, i la Companyia Olveira Salcedo ens regalarà una tarda màgica de teatre d'ombres amb 'Hamelin'.

L'EVA 2017 ens proposa un apropament a una cultura tan propera com és l'occitana. Juntament amb el CAOC, el Centre d'Agermanament Occitano-Català, el festival durà a Pradell una exhibició del joc de La Morra i un ball folk occità amb Mirabèl.

Més música la que hi posaran Marcel Casellas Trio improvisant i recreat cançó tradicional i gèneres de ball dels Països Catalans, tot partint del llegat de la nostra música mediterrània. I l'EVA Pradell de la Teixeta 2017 clourà també amb música. Seran Maria Arnal i Marcel Bagés presentant '45 cerebros y 1 corazón'. La vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix aconsegueixen arribar al cor continuant la cadena de transmisssió de la músca popular amb cançons pròpies que s'uneixen al rescat de gravacions de camp, arxius i fonoteques de la península ibèrica.

L'EVA Penedès tanca l'edició 2017 amb una gran valoració de la qualitat dels espectacles

Més de 2.900 persones han passat entre el 2 i l'11 de juny pel Festival En Veu Alta Penedès, amb tres primers dies a Sant Sadurní d'Anoia, i set jornades itinerants per 14 municipis penedesencs, una diversitat d'indrets que ha permès una important rotació de públic. Han estat 44 actes, en molts dels quals el públic no ha estat només oient, sinó lector i protagonista de lectures.

Jordina Biosca, directora del Festival, destaca la gran qualitat dels espectacles i del públic del festival, un públic inquiet, curiós i participatiu que constata i fa evident que la literatura oral i escrita té un espai propi i una demanda en la programació cultural del territori.

Cal remarcar també la qualitat dels espais que el festival escull pels espectacles; una singularitat de l'EVA que ens ha dut a viure històries en un cementiri, sota els arbres, als patis dels centres de gent gran, a escoles i biblioteques (on vam estrenar el Haka literari amb joves lectors) , en un antic palau, en capelles, cellers, parcs i places, un claustre o a tocar de safaretjos.

Propostes com 'Per viure el cementiri, no cal morir-se', els dos concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés, l'espectalce de Núria de Calella dedicat a Virgínia Woolf, l'itinerant sobre Lewis Carroll i 'Alícia al país de les meravelles' de Teresa Sánchez-Roca, 'Gost, la Mercè', 'El todo morido' de Dalí Blanch, l'espectalce 'Cocina límite', Toni Gomila, Arnau Vilardebò o Oscar Intente són alguns dels actes de l'EVA amb una molt bona valoració i resposta per part del públic assitent. També familiars com els de La Guilla Teatre, Jordi Font, els Farrés Brothers o Ireneu Tranis, entre molts d'altres.

L'EVA ha estat considerat, per primera vegada, festival estratègic per la Diputació de Barcelona, subratllant la qualitat i innovació de la proposta que fa l'EVA des de fa 12 anys i donant suport, així, a la consolidació del Festival.

En aquesta edició hi han particpat i donat suport els municipis de Sant Sadurí d'Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Torrelles de Foix, Gelida, Sant Margarida i els Monjos, Avinyonet del Penedès, Vilafranca del Penedès, Subirats, Pla de Penedès i Sant Martí Sarroca i Llorenç del Penedès.