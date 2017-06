La superheroïna 'Wonder Woman' irromp als cinemes després del seu èxit mundial

CARTELLERA DE CINEMA

L'estrena cinematogràfica destacada d'aquest divendres és el film de superherois 'Wonder Woman' de Patty Jenkins protagonitzat per la princesa Diana, interpretada per l'actriu Gael Gadot. El film ha tingut un gran èxit a nivell mundial. La primera aparició del personatge interpretat per Gadot, va ser al film de Zack Snyder 'Batman v Superman. El amanecer de la justícia'. En aquest context, l'editorial catalana ECC Ediciones, que publica els còmics de DC a Espanya i Llatinoamèrica, ha publicat un seguit de còmics d'aquest personatge de cara l'estrena del film. Per altra banda, la catalana 'La película de nuestra vida', d'Enrique Baró Ubach (Barcelona, 1976), arriba a la gran pantalla després de participar a la Secció Talents del D’A Film Festival de Barcelona. Nao Albet, Francesc Garrido i Teodoro Baró Rey són els protagonistes que interpreten respectivament a un jove, un adult i un home gran que es desperten de bon matí a la seva casa d’estiu.

Aquesta setmana arriba a la gran pantalla 'Wonder Woman'. En aquest film la princesa Diana haurà d'abandonar la illa paradisíaca on va ser criada quan un pilot americà té un accident a les costes de la seva illa i demana ajuda per detenir l'amenaça de la Primera Guerra Mundial. La princesa lluitarà en aquesta guerra on descobrirà els seus nous poders i el seu veritable destí. A Gadot, l'acompanyen Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis i Danny Huston.

L'editorial catalana ECC Ediciones, que publica els còmics de DC en castellà, ha preparat l'arribada de la pel·lícula publicant un seguit de còmics sobre el personatge o n'ha ressaltat alguns de ja existents com per exemple els deu llibres de tapa dura sobre Wonder Woman en un col·leccionable setmanal i que segons l'editorial "és el punt de partida perfecte per a nous lectors i una de les millors etapes de la princesa amazònica"; 'La leyenda de Wonder Woman' de Renae de Liz, que se centra en la infantesa i la joventut de Wonder Woman, i que renova el personatge de cara els lectors del segle XXI; 'All Star Comics (1941-2016): 75 años de Wonder Woman', en el qual l'editorial barcelonina repassa la carrera de la superheroïna des del seu debut als anys 40 fins les seves darreres aventures; 'Wonder Woman: ¿Quién es Wonder Woman?', d'Allan Heinberg, guionista televisiu, que forma equip creatiu amb Terry i Rachel Dodson; 'Wonder Woman: El espíritu de la verdad' del destacat guionista Paul Dini i l'incomparable dibuixant Alex Ross que relaten una història en la qual Wonder Woman descobreix quin és el seu lloc en el món; 'Wonder Woman: La verdadera amazona, nominada als premis Eisner 2017, de Jill Thompson, que indaga en els orígens de la princesa Diana, i 'Wonder Woman: Tierra uno' dels magistrals Grant Morrison, Yanick Paquette i Nathan Fairbairn.

Com ha explicat la productora 'All I need is money', 'La película de nuestra vida' d'Enrique Baró Ubach hi ha teatre, gravacions casolanes reals, cançons, dansa contemporània, jocs de tir, efectes especials, una piscina, un vermut, una festa amb bombetes de colors i un concert de la Bumpy Band. La pel·lícula, "amb un pressupost de guerrilla", ha estat rodada a Mirasol (Sant Cugat) durant 10 dies de la primavera de 2014 i, a més, ha comptat amb la coreógrafa Tuixen Benet (Les Sueques) i amb figurants de Mirasol.

Robby, Toby i el viatge fantàstic

Toby és un jove inventor i Robby és un petit robot que ha perdut els pares quan la seva nau espacial ha patit un accident. Ells són els protagonistes de 'Robby, Toby i el viatge fantàstic', que s'estrena en català. Els dos es fan inseparables i junts construeixen una fantàstica nau espacial dissenyada per buscar els pares perduts del Robby.

El film 'Hermanos del viento' dels directors Gerardo Olivares i Otmar Penker explica la història del jove Lukas que es troba una petita àliga. En Lukas es cuidarà d'aquesta àliga fins que creixerà i es veurà en l'obligació de deixar-la lliure. El destí ha obligat a la cria d'àliga a separar-se de la seva mare. El protagonista viu amb aquest nou amic un paral·lelisme amb la seva pròpia vida. I és que la mare d'en Lukas mor quan ell és petit i se'n sent culpable. El drama tracta sobre l'amistat i està protagonitzada per Jean Reno, Tobias Moretti i Manuel Camacho, entre d'altres.

'La casa de la esperanza'

Arriba als cinemes la pel·lícula, basada en fets reals, 'La casa de la esperanza'. L'acció se situa el setembre de 1939. El director del zoo de Varsòvia lluitarà per ajudar a salvar a centenars d'animals després de la invasió de les topes alemanyes. En Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) i la seva dona Antonia (Jessica Chastain) arriscaran les seves vides per salvar els animals i als centenars de jueus que s'amaguen a les instal·lacions del zoo. El llargmetratge està basat en la novel·la de no ficció de la naturalista Diane Ackerman. Niki Caro dirigeix aquest drama històric.

'Maudie, el color de la vida' és el drama biogràfic basat en fets reals sobre la pintora canadenca Maud Lewis. La història comença amb la Maud Dowley (Sally Hawkins) una dona alegre que decideix allunyar-se de la seva protectora família. Començarà a treballar com a assistenta a casa de l'Everett Lewis (Ethan Lewis). El que primer és una complicada relació poc a poc es transforma en una història d'amor. I és que amb el pas del temps els pols oposats comencen a atreure's. El film és una coproducció canadenca i irlandesa. Aisling Walsh dirigeix aquest llargmetratge.

El director espanyol Víctor García León dirigeix 'Selfie'. Una comèdia en format de fals documental sobre la corrupció. El film tracta la història d'en Bosco, fill d'un ministre imputat per corrupció, malversació de fons i blanqueig de capitals entre d'altres delictes econòmics. 'Selfie' narra la història des de que en Bosco es veu obligat a abandonar el seu luxós habitatge fins que va a demanar feina a la seu de Podem. La producció ha estat premiada al Festival de Málaga amb el premi de la crítica i la menció especial del jurat.

'Tubelight' és un drama situat l'any 1962 que explica la història de dos germans, en Laxman (Salman Khan) i en Bharat (Sohail Khan). Acostumats a viure una vida tranquil·la, el seu món es capgira quan creix la tensió a la frontera Indo-Xina. L'exèrcit recluta en Bharat i la situació a la frontera empitjora. Preocupat pel seu germà, en Laxman prendrà la decisió d'acabar com sigui amb el conflicte i aconseguir que el seu germà torni a casa. El llargmetratge bèl·lic està dirigit per Kabir Khan.