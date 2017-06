Vilanova i la Geltrú col·labora en la creació del Museu Virtual de la Moda de Catalunya

A Catalunya es conserven 6.499 peces de vestir històriques, però només un 6% d’aquestes són a l’abast del públic. La majoria resten amagades a les reserves i magatzems dels museus que les custodien. A més, sovint es tracta de peces poc o gens documentades, mal catalogades i que no han estat mai exposades. El Museu Virtual de la Moda de Catalunya té com a objectiu mostrar totes les peces de vestir històriques de les col·leccions públiques catalanes en una plataforma virtual, per tal d’aconseguir el relat de la història catalana del vestit, des del segle XV al segle XXI.

A Vilanova i la Geltrú, l’equip de documentació l’associació Walden, grup de gestió del patrimoni cultural i històric encarregat del projecte del museu virtual, ja està documentant 15 peces dels fons del Museu Romàntic Can Papiol Vilanova i la Geltrú i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El Museu Virtual de la Moda de Catalunya ja està en marxa gràcies al II Premi Lluís Carulla de 100,000 €, del que va ser guanyador el passat novembre 2016. El finançament de la Fundació Carulla permetrà el llançament del web el març 2018 amb la catalogació i documentació d’una primera part de les peces de vestir.

La Dra. Laura Casal-Valls, historiadora de l’art especialitzada en història de la indumentària, és la ideòloga i directora del projecte, en el que treballa juntament amb la resta de l’associació Walden. La feina que l’equip del museu virtual realitzarà fins al llançament del web és la cerca, documentació, catalogació i fotografia de les peces de vestir, gràcies a un procés de cooperació i de treball en xarxa entre les diverses institucions museístiques. Precisament, una de les tasques principals de l’equip, davant el desconeixement especialitzat en aquest tipus patrimoni, és el d’un treball profund de documentació que permeti garantir una informació de qualitat.

Paral·lelament, l’associació Walden seguirà buscant finançament públic i privat per seguir amb la documentació de peces fins arribar a la totalitat de les peces de vestir que es conserven en les col·leccions públiques catalanes.

Com serà el Museu Virtual de la Moda de Catalunya?

Serà un web adreçat tant a especialistes com a públic general. Oferirà una gran profunditat d’informació i un catàleg facetat amb més de 10 tipus de filtres. No obstant i això, estarà estructurat pensant en públic sense coneixements especialitzats. El disseny del web serà intuïtiu i molt visual, amb trets similars als dels webs per comprar roba online amb els que molts usuaris estan tan familiaritzats. Com en aquests darrers, es permetrà la cerca per colors, textures, tipus de peça, etc. A grans trets, el contingut de les peces del catàleg girarà entorn a quatre grans àrees: la moda, el context, l’autor i el consumidor.

D’aquesta manera l’usuari no només podrà veure les diferents característiques de les peces, sinó també entendre perquè són com són.  Moda: les característiques pròpiament físiques del vestit – tipus de peça, material, tècnica de confecció, tipus de silueta, etiqueta, ornamentació i estructura interior.

 Context: a més de la cronologia, s’oferirà informació sobre els fets històrics, la societat, la política i la localització geogràfica de cada peça. Es tractarà en conjunt d’una panoràmica general històrica que permetrà entendre l’època en que una determinada forma de vestir esdevingué moda.

 Autor: podrà ser anònim o no; en el darrer cas, es distingirà entre si és un modista, un sastre, un dissenyador... Darrera de cada peça, a través de biografies, es podran descobrir figures fins ara oblidades, com la de moltes modistes dones que, per primera vegada en la història, van poder muntar el seu propi negoci i aconseguir així independència econòmica.

 Consumidor: dona, home i infant; indumentària civil popular, burgesa; d’inspiració tradicional, internacional... El catàleg, secció principal i essencial del web, es podrà visualitzar també en format de línia cronològica, per tal de mostrar l’evolució de la moda catalana al llarg del temps. El web tindrà opcions per donar suport al Museu Virtual de la Moda de Catalunya, com per exemple “apadrina una peça”. A més, disposarà del seu perfil propi a diverses xarxes socials.