L’exposició Conte Va! Va de Contes, oberta fins el proper 2 de juliol

La Sala de les Voltes del Centre d’Art Contemporani La Sala, de Vilanova i la Geltrú, acull aquesta gran mostra. La cinquena edició de l’exposició, amb motiu de la fira Va de Contes! Conte Va, que organitza l’Associació pel Foment de la literatura infantil Judit Sendra.

Després de celebrar la fira el passat 13 de maig, amb un gran èxit de participació i diversitat d’espais i actes, l’exposició d’aquesta cinquena edició, “és la suma de la implicació de tots els il·lustradors que han participat en les quatre edicions anteriors, més els que s’han anat convidant”, explica Sebastià Serra, il·lustrador vilanoví i coordinador de l’exposició.

“El primer any vam seleccionar i convidar una vintena d’il·lustradors. Després, cada any, els participants convidaven a altres autors a participar, i el cert és que així s’ha creat una gran xarxa”. Gran i de gran qualitat, doncs en bona part, és una espectacular mostra del panorama de la il·lustració del país.

De fet, molts dels autors presents amb la seva obra a l’exposició, han estat enguany en la Fira del llibre Infantil i Juvenil de Bolonya. És el cas de Laura Borràs, que a més, enguany va ser guardonada amb la Menció d’Honor.

L’exposició, compta també amb un espai dedicat als processos creatius de diferents il·lustradors, i un chill out especialment pensat per a la canalla, on al costat d’una exposició de contes infantils, una petita biblioteca a la carta, obra dels il·lustradors de la mostra, hi ha materials i mobiliari per dibuixar i passar una bona estona.

Una invitació doncs, a una mostra, on els més grans podran gaudir de la qualitat i la diversitat de tècniques presents, i els més petits hi podran trobar personatges de mil i una històries.

Una visita que es pot realitzar fins el proper 2 de juliol, de dimarts a dissabte, de 18 a 20h i dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14h.