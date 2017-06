Vilafranca presenta la VI edició del premi M. Dolors Calvet de composició per a piano

Enguany s’escau el desè aniversari de la creació del premi de composició M. Dolors Calvet i Prats, un premi bianual dedicat a promoure la creació d’obres actuals per a l’estudi del piano i que està dotat amb 2.500 euros.

Es tracta, doncs, de la sisena edició del premi que van impulsar l’any 2007 la pianista i exalumna de M. Dolors Calvet, Maria Rosa Juncosa, la filla de Calvet, Imma Herrera, i el responsable de l’Arxiu Musical de VINSEUM, Joan Cuscó, en ocasió de la celebració del centenari del seu naixement. La iniciativa compta des de llavors amb el suport de la família de la M. Dolors Calvet (actualment els seus néts Amaya i Francisco Álvarez), de l’Ajuntament de Vilafranca, de l’Associació Catalana de Compositors i de VINSEUM.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, remarcava que la projecció del premi, al qual “es presenten obres de compositors de tot l’estat espanyol” i el fet que l’Escola municipal de música “porta el nom de M. Dolors Calvet, que s’implica cada vegada més directament en el premi”.

Per la seva banda, Joan Cuscó posava èmfasi en el fet que és un premi ben dotat econòmicament (2.500 euros) i ha agraït el compromís tant de la família de M. Dolors Calvet com de l’Ajuntament i de VINSEUM envers el premi. “Es tracta d’un reconeixement a la M. Dolors Calvet, per a qui el seu principal anhel era que els joves aprenguessin música”, ha dit Cuscó. El conservador de l’arxiu musical de VINSEUM ha recordat que les obres guanyadores s’editen a través de l’editorial DINSIC i es distribueixen a tots els conservatoris per tal que serveixin per a l’ensenyament del piano.

Joan Cuscó ha afirmat que no existeix cap premi d’aquestes característiques arreu de l’Estat, que premiï obres contemporànies creades per a l’ensenyament de piano i adreçades a estudiants dels diferents nivells.

L’obra guanyadora de l’edició de l’any passat, original del pianista i compositor canari, Ernesto J. Mateo, serà estrenada en un concert el proper dissabte 1 de juliol, a les 19h, a l’auditori de VINSEUM, a càrrec de les alumnes de piano Elisabeth Romeu i Júlia Alsina i la professora Montserrat Rios, de l’EMM M. Dolors Calvet. El compositor Ernesto J. Mateo, també hi serà present, així com representants del jurat, que presideix el compositor vilafranquí, Josep Soler, i de les institucions coorganitzadores i cofinançadores del premi.

El mateix concert servirà per presentar l’edició de l’obra guanyadora de la V convocatòria, i les bases del VI premi, el de l’any 2018, al qual els participants podran presentar els seus treballs fins al proper 23 d’abril.