Satisfacció al Vendrell per l'acollida al primer festival de ceràmica FangArt

El passat cap de setmana, la platja de Sant Salvador va acollir el primer festival de ceràmica FangArt, que va tenir una bona participació en les activitats programades. Moltes persones es van apropar a la plaça de Sant Salvador i a la zona del passeig Marítim atretes per les mostres de ceràmica i els tallers i espectacles.



Enguany, el raku, una tècnica que té els seus inicis en l’elaboració de ceràmica utilitària oriental, era el tema central del festival. En aquesta edició, Brigitte Long, ceramista especialitzada en aquesta tècnica, va exposar la seva obra en una exposició al Museu Pau Casals. Diumenge, al matí, la mateixa artista va fer un Workshop entorn del raku destinat a ceramistes professionals. I el grup Ignició va presentar per primera vegada un espectacle de raku de grans dimensions. Al llarg del dissabte van elaborar un far amb fang que va culminar al vespre amb una gran encesa, de la qual el diumenge es va poder veure el resultat.



D’altra banda, dissabte, al vespre, als jardins del Museu Pau Casals, es va fer un concert amb instruments de terrissa, a càrrec de la Banda de Música de Sant Llorenç de La Galera, que va tenir una bona assistència de públic. Els instruments que van fer servir estan realitzats a mà pel mestre terrisser Joan Cortiella.



A més, durant el cap de setmana hi havia programades moltes activitats, patrocinades per Ceràmiques Collet, on l’element principal va ser la ceràmica. Algunes d’aquestes activitats les van fer els mateixos ceramistes que exposaven les seves obres a la Fira Mercat.



La regidora de Cultura, Eva M. Serramià, valora positivament l’experiència i “això ens encoratja a tornar a repetir noves edicions”.