La Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès gairebé triplicarà la superfície a finals del 2018

La Casa de la Festa Major de Vilafranca afrontarà aquesta propera tardor una reforma i ampliació amb la qual es preveu pràcticament triplicar la superfície actual. Dels 300 metres quadrats que ocupa ara passarà a tenir-ne 800, gràcies a la incorporació de l'antic mercat del peix i a la construcció d'un nou edifici a la parcel•la del costat, al carrer Muralla dels Vallets –on s'enderrocarà la finca actual-. El govern preveu tenir enllestida la reforma a finals del 2018. El projecte arquitectònic té un pressupost de 735.000 euros, majoritàriament subvencionats per la Diputació de Barcelona. A banda, caldrà pressupostar el cost del projecte museístic, de manera que l'Ajuntament estima que l'aportació municipal serà d'uns 400.000 euros en total.

L'entrada a la nova Casa de la Festa Major es farà a través de la planta baixa del nou edifici del carrer Muralla dels Vallets, mentre que l'actual sala d'exposició de les peces folklòriques passarà a ser el primer pis, degut al desnivell entre finques. Aquí s'hi situarà una nova sala d'exposicions, mentre que la segona planta de l'edifici nou es destinarà a una sala d'audiovisuals, on hi haurà un mirador que simularà un balcó, per veure les peces folklòriques des d'alçada. La segona planta també tindrà una sala per a tallers escolars i infantils.

El tinent d'alcalde Francisco Romero ha destacat que l'ampliació de la Casa de la Festa Major equipara aquest indret amb els espais museístics similars que hi ha a Tarragona i Barcelona, de 800 i 1000 metres quadrats, respectivament. Al seu torn, l'alcalde Pere Regull ha assegurat que la reforma és una oportunitat per "fer de Vilafranca una ciutat culturalment potent i atractiva", gràcies a la proximitat del VINSEUM, la basílica de Santa Maria, la biblioteca Torras i Bages i la nova Casa de la Festa Major.