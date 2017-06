Art contemporani i patrimoni confluiran al festival Olèrdola, la Ciutat Perduda

La segona edició del Festival d’Arts Escèniques “Olèrdola, la Ciutat Perduda” maridarà art contemporani i patrimoni, al Conjunt monumental d’Olèrdola,el proper divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol. Organitzat per l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, l’espectacle vol ser “una experiència dels sentits”, tal i com resumia el seu director artístic, Antoni Madueño, en la roda de premsa de presentació feta aquest dimecres a la tarda a l’Ajuntament d’Olèrdola.

Madueño ha assenyalat que l’edició inicial de l’any passat va ser “un repte reeixit que enguany augmenta”. Així, s’han introduït diferents novetats. Una de les més destacades és el canvi de dates. I és que aquest 2017 el festival té lloc un mes abans per afavorir la participació. Una altra de les novetats rellevants és que es prepara un únic espectacle multidisciplinar, com l’any passat, però enguany ofert en dues representacions. Així, qui ho desitgi, podrà optar entre veure el mateix espectacle el divendres o bé el dissabte. També s’amplien els espais del Conjunt monumental que acullen les propostes artístiques, arribant enguany al Pla dels Albats.

La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, Arantxa Torres, subratlla que la intenció és la de “donar a conèixer els valors del municipi i donar una mirada contemporània del territori”. Assumpta Esquís, tècnica de l’àrea de monuments i jaciments de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, indicava que es volia “donar vida al patrimoni” amb personatges com Mir Geribert “que donin la possibilitat de retrobar la ciutat medieval d’Olèrdola”. Esquís posava l’accent en la implicació del territori en el projecte, a través de col.laboracions amb entitats d’Olèrdola, de la comarca o amb iniciatives com la Carretera del Vi.

“L’infern de Mir Geribert”

La segona edició del Festival inicia una adaptació lliure de la “Divina Comèdia” de Dant, començant amb “L’infern de Mir Geribert”.Al recinte del castell es podrà accedir a partir de dos quarts de 9 del vespre, amb una presentació de caràcter vinícola que inclou el tast del vi negre jove “Rubicundus” de Masia Torreblanca. De les 21:30 a les 22:30 els espectadors podran seguir l’espectacale, per confluir els grups de visitants davant de la muralla, a les 22:30, amb el muntatge final. L’entrada té un mòdic preu de 6 euros.

Per moure’s pel conjunt monumental, els visitants disposaran d’una llanterna que facilitarà l’organització. El concepte és oferir un espectacle participatiu i itinerant, organitzant al públic en grups de 15 a 20 persones que passaran per les diferents propostes escèniques amb el guiatge d’un dels artistes fins arribar a l’espectacle final, davant la muralla.

Entre les intervencions artístiques es podrà seguir “La Selva obscura” , creat pel col·lectiu Artpirineus.Es tracta d’un gran volum de branques que han estat extretes de la poda d’Olèrdola, organitzades a manera de laberint il·luminat i envoltat de fum, a través del qual passaran els espectadors. Sobre l’estructura( de 20 metres de longitud i 4 d’alçada) es projectarà un mapping, obra de l’artista visual Sílvia Isach i una banda sonora de Roger Subirana.

L’església acollirà una instal·lació d’Antoni Madueño amb escenes medievals de l’infern, des de les miniatures i frescos medievals fins als inicis del Renaixement, adornant una projecció apocalíptica. També es podrà visionar una vídeo instal·lació a càrrec de Jordi Murillo - 25 Hombres.

A la muralla es realitzarà l’espectacle de cloenda “Veni vinum”, de Salvador Giralt , Marc Egea i Jordi Rallo.

Al Pla dels Albats es mostrarà una exposició nocturna d’obres del col·lectiu Artpirineus. Utilitzaran l’espai de les tombes per fer la representació d’un dels cercles, en què els heretges pateixen les seves penes. Les parets de l’antiga església i els arbres o d’altres estructures, suportaran obra plàstica amb una il·luminació particular.

Durant “Olèrdola, la Ciutat Perduda” a la sala d’exposicions es podrà veure una mostra de treballs d’alguns artistes participants.

Tothom pot participar al taller amb Keith Khan

A l’interior de la cisterna romana s’oferirà una de les escenes imaginades pels artistes de totes les èpoques: cossos turmentats que proven de fugir-ne, mentre el fum i el foc els turmenten. El vestuari, l’escenografia i direcció artística de l’espai aniran a càrrec de Keith Khan i la formació en expressió corporal anirà a cura de Carlos Alma. Els dos artistes conduiran un taller participatiu que prepararà les actuacions els dies previs a mostrar l’espectacle. La voluntat és la de poder comptar amb una quarantena de voluntaris. Amb el propòsit de poder facilitar al màxim la participació, per formar part de l’espectacle no caldrà assistir a totes les tres sessions gratuïtes programades del taller, del 27 al 29 de juny. Antoni Madueño posa l’accent en què, per a recrear aquest infern dins de la cisterna es comptarà amb el reputat artista Keith Khan, que acumula un currículum que inclou la direcció de les olimpíades culturals de Londres 2012.Dimarts 27 i dijous 29, el taller es farà a la mateixa cisterna, a les 8 del vespre. Dimecres 28 el taller es programa al celler Masia Torreblanca i inclourà un tast de vins i una sessió de swing vinculada a entitats de Vilafranca.