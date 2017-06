Alejo Stivel: “El escenario es atemporal. Tequila nos hace seguir jóvenes”

“Para mí el mar es lo más grande, y eso que vivo en Madrid”, confessa un emocionat Alejo Stivel, que arrenca l’estiu amb Ariel Rot a Vilanova i la Geltrú, al mateix temps que ultima els preparatius del seu nou treball en solitari. “El primero con temas propios... y eso, es todo un compromiso emocional y creativo”.

Stivel (veu) y Rot (guitarra) són Tequila en viu. Tequila en actiu. Tequila en puresa i pur rock. No passa el temps per a la música. “El escenario es atemporal”- declara un Stivel, que celebra els gairebé 40 anys del primer disc de Tequila, que serà al 2018-. “Somos jóvenes otra vez”, respon davant de com se sent la veu que al 1977 arrencava un ¡Salta!, i avui, continua arrancant-nos a ballar, a saltar i a emocionar a més de dues o tres generacions.

Així és com es presenta Tequila aquest dissabte, recuperant els seus grans èxits i també, “aquellos temas a los que tenemos un amor especial, aunque no fueron los grandes éxitos”, afegeix Stivel, en una entrevista per EIX DIARI, en la que confessa sentir-se emocionat per l’actuació del dissabte a La Daurada, “varios músicos me dijeron que es un escenario magnífico y junto al mar... “.

Alejo Stivel, amb una experiència com a productor musical de tres dècades, amb èxits com ’19 días y 500 noches’ de Sabina, entre molts d’altres, és també un enamorat dels directes. “El trabajo en estudio, donde me pasé tantos años, y los escenarios, son dos experiencias complementarias, con ambas se aprende y se suma”.

Ariel Rot i Stivel, que combinen la gira de Tequila, amb les seves carreres en solitari, afegiran al concert de dissabte, alguns dels seus temes, una oportunitat inèdita, per escoltar el millor d’un rock urbà, passat pels filtres d’una sonoritat autèntica i brillant. Són els mestres de diverses generacions, reunits en un escenari, per a transportar-nos en un genuí viatge musical, des de la ‘movida’ fins avui en dia. Un present on el rock manté la seva estètica i rítmica, i la insurgència, el romanticisme i la diversió, corren a càrrec de la nostra pròpia imaginació i experiència.

Rot, amb tota una trajectòria des de Tequila, Los Rodríguez i en solitari, presentarà alguns dels seus darrers temes, i Stivel, que estrena nou treball el proper 15 de setembre, avançarà alguna de les noves peces i repassarà el que fou el primer treball en solitari, “Decíamos ayer” (2014), un disc dedicat a les cançons de tota una vida.

Avui, en el Dia Internacional de la Música, Stivel, ens deixa dues declaracions. La primera pel públic, “la mezcla siempre es buena’, respecte aquesta diversitat de generacions que la banda reuneix en els seus concerts. I la segona, un desig, “creo que cuanta más gente pueda vivir de la música es mejor para todos”. I estem d’acord. Més música, més vida.

Tequila torna i ho fa al costat de casa. Allí estarem, dissabte 24 de juny a partir de les deu de la nit a La Daurada Beach Club, amb els ulls oberts a la lluna, el cos obert a la música i l’ànima contenta.