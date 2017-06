L'Arxiu Comarcal del Garraf rep els arxius personals del musicòleg Joan Alemany Moya i el fotògraf Enric Serrano Montaña

Ingressen a l’Arxiu Comarcal del Garraf els arxius personals del musicòleg Joan Alemany Moya (1916-2011) i del fotògraf Enric Serrano Montaña (1948-2014). Els dos fons documentals han estat cedits a l’Arxiu per la hereva i familiar d’aquestes dues persones l’Adriana Alias Alemany.

La documentació personal de Joan Alemany són principalment els originals dels seus articles a la premsa local sobre l’activitat musical vilanovina. A més de músic vocacional, Alemany fou un prestigiós comentarista i crític musical que inicià la seva activitat abans del 1936 a La Defensa i després al Diari de Vilanova entre 1947 i 1978. Com a membre de la intel·lectualitat local mantingué amistat amb músics i artistes plàstics vilanovins de l’època com Eduard Toldrà, Joan Magrinyà, Francesc Montserrat, Leonora Milà i els artistes Cabanyes, Ricart o Martí Torrents.

Entre 1996 i 1999 publicà a l’Hora del Garraf les “Cròniques d’antany” sobre fets rellevants de la història vilanovina més recent L’any 2000 l’editorial El Cep i la Nansa publicà la recopilació d’articles seus amb el nom Iniciació a la vitalitat..

Enric Serrano fou un fotògraf vocacional que desenvolupà la seva feina principal com a cap de fotografia del diari Regió 3, el suplement comarcal de El Periódico, entre els anys 1982 i 1985. Amb la seva càmera va retratar molts personatges reconeguts per la majoria de vilanovins, que després va immortalitzar en nombroses exposicions com la organitzada a La Sala amb el títol “Vilanovins del segle XX. Moments de fotoperiodisme” l’any 2010. Aquest arxiu personal inclou més de 65 mil fotografies.

Aquests dos arxius personals han cedits en règim de dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Garraf per tal d’inventariar-los, vetllar per la seva correcta conservació i posar-los a l’abast dels estudiosos locals.