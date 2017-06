'Otello' en directe des de la Royal Opera House al Cinema El Casal de Sitges

Per primera vegada, el tenor alemany de fama internacional es ficarà en la pell d'Otello a la propera producció de The Royal Opera House, que es podrà veure en directe al Cinema El Casal de Sitges (carrer Pau Casals, 17) el 28 de juny.

El reconegut tenor Jonas Kaufmann, cèlebre per les seves interpretacions de Werther, Don José o Parsifal entre d'altres, farà el seu debut en el paper protagonista de 'Otello', la dramàtica obra mestra de Verdi i una de les produccions més esperades de The Royal Opera House en 2017. Aquesta tragèdia de gelosia, engany i assassinat podrà veure en directe a cinemes de tot el país des de l'emblemàtic recinte londinenc el dimecres 28 de juny a les 20: 15h.

El director Keith Warner, guanyador d'un Premi Olivier, versiona el clàssic de Verdi centrant la seva visió en la dualitat entre la llum i la foscor, el bé i el mal. Sota les seves directrius, Kaufmann explorarà el col·lapse mental d'Otello davant la sospita de traïció de la seva dona, Desdèmona, interpretada per la soprano Maria Agresta. El baríton Ludovic Tézier, en el paper de Iago, serà qui alimenti la inseguretat d'Otello amb les seves mentides, creant un drama psicològic i fosc en el qual els enemics es convertiran en aliats i els amics en enemics.

Verdi respon a 'Otello' al tràgic text de Shakespeare amb música que es remunta a les formes i estructures tradicionals de l'òpera italiana, però que porta una empenta dramàtic i una fluïdesa inconfusible. Musicalment, la partitura de 'Otello' encongeix el cor: des de la violenta tempesta que obre l'òpera fins l'esgarrifós credo de Iago, passant pels duets d'Otello i Desdèmona, així com la commovedora "la Cançó del Sauce" de Desdèmona. Amb aquest propòsit, Antonio Pappano, director musical de The Royal Opera House, farà servir tota la força pròpia de la seva orquestra i cor per donar vida a aquesta obra mestra.

Senzilles parets lliscants, ideades per Boris Kudlicka, es desplegaran sobre l'escenari de Covent Garden per completar la posada en escena. A través d'aquestes, es generaran els espais necessaris per recrear aquest drama, mentre el repartiment destil·larà el glamour propi de l'època isabelina amb els vestits dissenyats per Kaspar Glaner

Les entrades ja es poden comprar anticipadament a la taquilla del Cinema El Casal, a la Botiga de la Bel situat al carrer Sant Josep, 36 de Sitges o a través de les pàgines webs dels respectius cinemes www.cineclubsitges.com en el cas del Cinema El casal i www.cinemaribes.com en el cas de Cinema Ribes.