El Circ Històric Raluy arriba a Cubelles per presentar el seu nou espectacle ‘Fortius’

El Circ Històric Raluy presentarà el seu nou i exitós espectacle Fortius al Parc del Prat de Cubelles durant deu dies, a partir d’aquest divendres 23 de juny i fins el diumenge 2 de juliol. La companyia, que ja està instal·lada amb tot el museu de caravanes i vehicles antics, farà un total de 12 funcions. L’espectacle, que es va veure a Saragossa el passat Nadal i a partir del desembre farà temporada a Barcelona, inclou números de primer nivell mundial que s’han vist o es veuran en prestigiosos circs i festivals europeus.

Una de les grans estrelles de l’espectacle és l’artista Val de Fun (Valeriy Serebryakov), un pallasso rus que a Cubelles presentarà tres entrades hilarants i molt còmiques. L’artista ha actuat en importants circs de Rússia i els Estats Units i als festivals internacionals de Circ de Montecarlo i de Pallassos de Cornellà. Memorial Charlie Rivel. Els espectadors de Cubelles també podran veure el número d’icaris (acrobàcies) de les germanes Jillian i Kimberley Giribaldi Raluy abans que la parella viatgi a França per formar part del nou espectacle del prestigiós Cirque d’Hiver de París. Durant l’espectacle, presentat per Carlos Raluy, es podran veure molts altres números: equilibrisme i contorsió (Quincy Azzario), cintes aèries (Loretta i Daniel), L’home fort (Artur Robin), acrobàcies mà a mà (Zoltan & Gergley), pallassos (Globó i Fancis Raluy ‘Bilin’), malabars (William Giribaldi) i Rosa Raluy (hula-hoops).

La companyia, que es mostra molt satisfeta de poder actuar a la població que va veure néixer el genial pallasso Charlie Rivel, també fa una crida als vilanovins que no van poder veure l’espectacle el passat mes de març. L’espectacle compta amb la participació de 20 artistes i inclou 12 números de circ i un renovat final que està sorprenent al públic per la seva emotivitat. El circ oferirà dues funcions els dissabtes i diumenges (18.00 i 20.30 hores) i una única funció els dimecres, dijous i divendres (20.00 hores). Després de la seva estada a Cubelles, és previst que la companyia comenci una gira per la Costa Daurada que el portarà a Torredembarra i Cambrils, entre d’altres municipis.

El circ es va crear l’any 1983 a partir d’una idea original que el director de la companyia, Carlos Raluy, va tenir l’any 1976. La companyia segueix fidel al projecte inicial que ara té continuïtat amb el Circ Històric Raluy.