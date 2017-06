Vella, Verds i Minyons demanen una reunió amb el president de la CCCC per resoldre la cessió dels drets d'imatge

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa han demanat formalment una reunió amb la presidència de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) per resoldre la cessió dels drets d'imatge. Rosats i Verds van convidar els egarencs a una trobada de les tres grans colles aquest dimecres a la tarda per analitzar el debat en què es troba immers el món casteller. El president dels Minyons, Jordi Juanico, ha explicat a l'ACN que es troben en un punt equidistant entre les colles discordants i la proposta de la CCCC: "Coincidim en moltes coses amb Verds i Vella però també amb els plantejaments que fa la Coordinadora, i per això hem de buscar punts d'acord". Valls i Vilafranca es mantenen inamovibles amb les seves condicions per signar la cessió de drets d'imatge, mentre Minyons no ha detallat públicament quina és la seva proposta.

Amb la diada de Sant Joan de Valls a la cantonada –dia en què arrenca la temporada de transmissions televisives-, el debat sobre la cessió dels drets d'imatge de les colles a la Coordinadora ha sumat un nou actor. Els Minyons de Terrassa s'han reunit amb Vella i Vilafranca, en una trobada proposada per aquestes dues últimes colles. "Ens hem volgut trobar per mesurar si podem tenir plantejaments similars", ha explicat a l'ACN la vicepresidenta de la Vella, Lurdes Quintero.

Tant Valls com Vilafranca aplaudeixen que Minyons s'hagi reunit amb ells i ho interpreten com un gest cap al seu posicionament, destacant la rellevància de la unió de les tres millors colles del panorama casteller. Amb tot, els de la camisa malva asseguren que coincideixen en "moltes coses" amb les dues colles discordants però també amb la Coordinadora. El president dels egarencs, Jordi Juanico, nega que la colla jugui ara un paper de mediador però sí que fa una crida a "trobar una solució que convingui a tothom, per a què el món casteller no pateixi aquest mal amb la crisi creada pel debat sobre els drets d'imatge".

De la reunió entre Vella, Verds i Minyons no n'ha sortit cap proposta unitària per plantejar a la Coordinadora de Colles Castelleres, i totes tres entitats han assegurat que l'objectiu de trobar-se amb el president de la CCCC durant els propers dies no és plantejar cap 'ultimàtum', sinó "obrir un diàleg i intentar construir a partir de seure en una taula i parlar obertament", explica Juanico.

El president dels Minyons ha declinat exposar públicament quins són els punts que voldria modificar de la proposta de cessió de drets feta per la Coordinadora fins que no se celebri la reunió, que esperen que sigui la setmana vinent. Per la seva part, Rosats i Verds han reiterat que les contrapropostes que setmanes enrere van enviar a la CCCC segueixen en peu. Els de Valls s'oposen a cedir els drets de propietat intel•lectual i volen cedir només els drets d'imatge per a les diades on ells actuïn i que siguin retransmeses –i no per a tota la temporada tradicional.

Al seu torn, Vilafranca també està en contra de cedir la propietat intel•lectual, s'oposa a fer una cessió dels drets d'imatge en exclusivitat i reclama que qualsevol cessió que la Coordinadora vulgui fer a tercers compti abans amb l'autorització dels Verds. Tant Vella com Vilafranca insisteixen que la CCCC ja coneix les seves propostes i consideren que algun d'aquests documents alternatius que han plantejat ja han de servir per arribar a una entesa.

Un únic document per a totes les colles

Pel que fa als punts discutits per Vella i Verds, la CCCC ha assegurat reiteradament que la cessió dels drets de propietat intel•lectual és indissociable dels drets d'imatge per tal de garantir les transmissions televisives. Des de l'entitat que aglutina les colles castelleres insisteixen que és un requisit fixat per la Xarxa i TV3, i que va exclusivament lligat a la diada que es retransmeti, sense afectar la propietat intel•lectual de l'entitat.

La Coordinadora sosté que el document per a la cessió de drets d'imatge ha de ser el mateix per a totes les colles, i diu que no farà excepcions amb cap entitat. En aquest sentit, recorda que dilluns es va celebrar una reunió informativa per exposar l'última versió del conveni, on van assistir representants de la majoria de colles, excepte les dues de Valls i els Verds, que van al•legar motius d'agenda. La CCCC assegura que durant la trobada hi va haver un suport majoritari de les colles cap al document proposat, com posteriorment es va plasmar amb piulades a les xarxes socials.

La incògnita de la retransmissió de Sant Joan

Una de les colles que ha manifestat explícitament el seu suport a la proposta de la CCCC és la Joves dels Xiquets de Valls, que durant els darrers dies ha sortit al pas per esclarir les condicions del contracte signat amb l'Ajuntament de la capital de l'Alt Camp. Es tracta del document que la setmana passada van signar Vella i Joves per establir la col•laboració anual amb el consistori, on s'hi recull de manera genèrica la cessió dels drets d'imatge per a les diades que se celebrin a Valls.

A parer de la Vella, això permet a l'Ajuntament poder cedir després els drets a les televisions, de manera que queda garantida la retransmissió de Sant Joan d'aquest proper dissabte. La Joves, però, matisa que el contracte no comporta cap cessió directe dels drets d'imatge cap al consistori, de manera que aquesta qüestió s'ha de seguir resolent mitjançant l'acord pendent de signar amb la CCCC, al qual donen suport.

Davant la confusió, aquesta setmana l'Ajuntament de Valls ha emès un decret d'alcaldia on autoritza l'entrada a la plaça a "tots els mitjans que ho sol•licitin" per tal d'emetre i retransmetre les diades castelleres del municipi "amb finalitats informatives i de difusió de la festa". En cap moment especifica que això comporti la cessió de drets d'imatge a cap dels mitjans autoritzats, fet que la Coordinadora interpreta com una evidència conforme ha de ser ella qui gestioni els drets de les colles per cedir-los després a les televisions. D'aquesta manera insisteix que, si les colles no signen la cessió a través seu, no sortiran per pantalla.

Mentrestant, la Xarxa i TV3 asseguren que la via del diàleg i la negociació continua oberta i es mostren "optimistes i esperançats" per a que la temporada televisiva no es ressenti del conflicte entre la CCCC i les colles discordants. Des de la Xarxa declinen opinar sobre les discrepàncies de Vella i Vilafranca: "Ens centrem en fer la retransmissió i entenem que hem de distanciar-nos del conflicte", apunten des de l'ens televisiu.