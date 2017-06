Els Bordegassos sumen el tercer quatre de vuit descarregat en 15 dies

Els Bordegassos de Vilanova ja completen el quatre de vuit a velocitat de creuer. Aquest diumenge a Barcelona, on se celebrava la Festa Major del Camp d’en Grassot, els castellers de la camisa groc terrós es van anotar el tercer quatre de vuit descarregat de la temporada. En 15 dies n’han descarregat tres i, a més, aquest cop es van permetre el luxe d’introduir rotacions al tronc. La diada la van arrodonir amb dos castells de set que introduïen algunes estrenes de posició al pom de dalt.

Com en les darreres dues ocasions, els Bordegassos van tornar a apostar pel quatre de vuit com a castell de sortida. El van quadrar a la primera i va pujar amunt amb decisió. La quadratura es va mantenir en tot moment i la decidida pujada de la canalla va permetre coronar el carro gros amb facilitat. La descarregada va tornar a ser tranquil·la. Cap problema important per a una construcció que s’ha convertit en el castell franquícia dels Bordegassos. En aquest quatre hi debutava un segon, que fins ara no havia fet castells de vuit, i també hi havia una rotació al pis de quints, introduint una castellera que enguany encara no l’havia descarregat. També hi va haver debuts en posicions de primera línia de pinya.

A segona ronda els Bordegassos van apostar pel cinc de set. Un cinc que van descarregar a la segona, després d’un intent desmuntat. A la primera, un desnivell d’alçades feia perillosa la passada de l’enxaneta. Amb molt bon criteri, després de fer la primera aleta, va tornar enrere per evitar riscos innecessaris. A la segona, sense cap incidència, els vilanovins van descarregar el desè cinc de set de l’any. Si haver descarregat a finals de junt tres quatres de vuit és una dada molt positiva, haver descarregat deu cincs de set també deixa clar el bon estat de salut de la colla. Per completar la diada, els Bordegassos van descarregar el quatre de set amb l’agulla. Era el primer al pis de dosos per a Laia Cruells i el primer com a enxaneta d’Alba Ferrer. A la ronda de pilars, un altre pilar de cinc al sarró, en aquest cas amb estrena de la quarta, Ona González.

A plaça també hi havia els Minyons de Terrassa, que van descarregar el tres de nou, el cinc de vuit, la torre de vuit i el pilar de set. Els amfitrions, els Castellers de la Vila de Gràcia, van obrir plaça anotant-se el quatre de vuit. A segona ronda van prémer l’accelerador amb dos intents desmuntats de tres de nou. Descartats els nou pisos, van descarregar el tres de vuit. La diada la van tancar amb un vano de cinc.

Amb el quatre de vuit totalment consolidat, ara els Bordegassos treballen per poder fer un nou pas endavant ben aviat. Els assajos de tres de vuit cada cop són més convincents. Aquesta setmana els vilanovins ja han completat el tres de set net sencer a assaig, amb molt bones sensacions. La colla també continua completant la torre de set gairebé a cada assaig general i també està intensificant la feina amb el folre de la torre. Al pati d’assaig fins i tot s’hi ha vist proves de futur prometedores, com el cinc de set net o el set de set net, en aquests darrers dos casos fins a dosos.