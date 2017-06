Acord entre Cunit i Calafell per a la difusió del patrimoni local a través d'un projecte del CFA Dolors Paul. Ajuntament de Cunit

El passat 22 de juny es van reunir els regidors de patrimoni dels municipis de Calafell i Cunit, a més del personal tècnic de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell i del Centre de formació d'adults Dolors Paul per tal de promoure la col·laboració en la difusió del patrimoni local. El motiu ha estat la presentació d'Una passejada per la història al Penedès Marítim, una ruta turística elaborada per l'alumnat del curs de graduat en educació secundària del CFA Dolors Paul de Cunit.

Una passejada per la història del Penedès Marítim és una proposta que aplica elements propis de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i que promou un intens treball per part de l'alumnat en l'àmbit de la competència digital. El projecte es basa en el disseny i implementació d'una ruta per la història del Penedès Marítim a partir dels principals elements del patrimoni històric-artístic del territori.

Així doncs, cada estudiant ha elaborat una audioguia d'un punt d'interès patrimonial mitjançant diferents programes d'edició i enregistrament d'àudio. Finalment, totes les audioguies s'han compilat mitjançant codis QR en un fulletó el qual, gràcies a la col·laboració entre els dos Ajuntaments, es trobarà a disposició del públic en general a les oficines de turisme municipals i als principals equipaments patrimonials del municipi de Calafell. A més, el projecte es tanca amb l'elaboració d'una ruta històrica mitjançant l'aplicació de realitat augmentada Geo Aumentaty (descarregable gratuïtament a Play Store), on les persones interessades podran accedir a tots els materials elaborats per l'alumnat del centre.

"Es tracta d'un projecte molt interessant que ens permet difondre el nostre patrimoni històric i cultural alhora que treballem la cohesió territorial i reforcem la identitat local", assenyala en Jaume Casañas, regidor d'Ensenyament, Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament de Cunit. "Per a nosaltres és un plaer poder col·laborar amb el municipi de Calafell en projectes de dinamització culturals que, a més, sorgeixen d'un equipament públic municipal com és el CFA Dolors Paul. Des d'aquí, volem agrair la seva tasca a tots els agents implicats en la creació del projecte i, en especial, a l'Ajuntament de Calafell pel seu suport en la difusió de la feina feta", conclou el regidor.