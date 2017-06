Pablo Tébar guanya el Premi Minotauro 2017, que es lliurarà al Festival de Sitges

Nieve en Marte, una novel·la de ciència ficció escrita per Pablo Tébar, és la guanyadora del Premi Minotauro 2017, guardó que es lliurarà en el marc de la 50a edició del Festival de Sitges. La reunió i fallada del jurat va tenir lloc el dilluns, 19 de juny, a Barcelona.

A més de la ciència ficció, Nieve en Marte combina intriga, acció sense treva i una galeria de personatges que seguiran amb el lector una vegada acabat el llibre. La trama amaga diversos girs sorprenents i convida a reflexionar sobre el futur que està creant l'ésser humà amb la seva mala gestió del present.

La novel·la ha merescut el vot unànime del jurat del Premi Minotauro, format aquest any pels escriptors Javier Sierra i Manel Loureiro, pel director del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Ángel Sala, pel productor cinematogràfic Adrián Guerra i per la directora d'Ediciones Minotauro, Marcela Serras.

Pablo Tébar va néixer el 1976, fill de mare actriu i pare guionista i escriptor. Va començar a treballar com a guionista el 1995 a Médico de familia i des de llavors ha treballat en sèries de televisió com Periodistas, El comisario o Tierra de Lobos. Va ser creador de la sèrie de TVE Herederos, i cocreador del thriller amb aires de western Mar de plástico per a Antena 3. Ha escrit i dirigit el curtmetratge Onán, premi al millor guió del Festival Internacional de Medina del Campo i La noche + corta de Canal Plus, i premi al millor curtmetratge del Festival Internacional de Benicàssim. Des de molt petit va somiar amb ser novel·lista. S'estrena en la literatura amb Nieve en Marte.

El 3 d'octubre de 2017 sortirà a la venda el llibre i el dimarts 10 d'octubre es presentarà a Sitges en roda de premsa, amb la presència de l'autor i els membres del jurat. El lliurament oficial del Premi serà també el dia 10, abans de la projecció d'una de les pel·lícules del Festival.

El Premi Internacional de Ciència Ficció i Literatura Fantàstica d'Ediciones Minotauro assoleix ja la seva catorzena edició. Autors com Javier Negrete, León Arsenal, Carlos Sisí, Carlos Molinero, Elio Quiroga o José Antonio Fideu figuren entre els seus guanyadors i s'ha consolidat com un referent de la literatura de gènere, dotat amb 6.000 euros.

A més, per quart any, el Premi Minotauro s'ha vinculat a Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que en la seva 50a edició acollirà la roda de premsa i lliurament del Premi. Aquesta iniciativa vincula el Premi Internacional de Literatura Fantàstica i Ciència Ficció amb el primer festival de cinema fantàstic del món, i busca oferir a tots els afeccionats al gènere l'ocasió de gaudir i participar de l'esdeveniment que significa el lliurament de la distinció.

Ediciones Minotauro és el segell editorial més significatiu en el panorama de la ciència ficció, la literatura fantàstica i el terror en castellà. Al seu catàleg s’hi troben autors clàssics com J.R.R. Tolkien, Philip K. Dick o Ray Bradbury, al costat de nous valors com Kim Stanley Robinson o John Scalzi, i autors nacionals com Laura Gallego, Sofia Rhei o Daniel Sánchez Pardos.