La premiada 'Estiu 1993' arriba als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

La multipremiada 'Estiu 1993' arriba aquest divendres als cinemes. La cinta explica la història de la Frida, una nena de sis anys que afronta un primer estiu amb una nova família després de la mort de la seva mare. El film està basat, en part, en la infància i els records de la directora, Carla Simon, els pares de la qual van morir víctimes de la sida quan ella era una nena. També arriba a la gran pantalla en català el tercer lliurament de la saga d'animació Gru, 'Gru 3, el meu dolent preferit'. La cartellera també inclou 'Despido procedente', la comèdia protagonitzada per Immanol Arias, i 'Colossal', l'última cinta de Nacho Vigalondo amb Anne Hathaway en el repartiment que arriba als cinemes després del seu pas pel Festival de Cinema de Sant Sebastià i de Sitges.

La Frida és la protagonista d’'Estiu 1993', però també és Carla Simón, la directora del film, que relata la seva pròpia història quan als 6 anys, després de perdre la mare i quedar-se òrfena, va anar a viure amb els tiets i la cosina, que a partir d’aleshores passarien a ser pares i germana. Un petit canvi semàntic, però un terratrèmol intern.

La cinta ha recollit guardons arreu del món, entre els quals destaca el premi de la Millor òpera prima a la 67a edició del Festival de Berlín i el gran premi de la secció Generation Kplus del mateix certamen. Just després, ‘Estiu 1993’ va recollir la Bisnaga d’Or del Festival de Màlaga, va ser distingida com la millor al Cannes Écrans Juniors a Canes, el premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el guardó al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).

'After image'

La pel·lícula és un recorregut per la vida del pintor avantguardista polonès Wladyslaw Strzeminski i sobre el seu procés creatiu, que el va portar a convertir-se en una de les figures artístiques més importants del país durant la primera meitat del segle XX.

Strzeminski es nega a comprometre el seu art a les doctrines del realisme social quan, l'any 1948, Stalin envaeix Polònia. Així, és perseguit, expulsat de la universitat i esborrat de les parets dels museus. Amb l'ajuda dels seus alumnes, comença a lluitar contra els invasors convertint-se en un símbol contra la tirania intel·lectual.

'Un don excepcional'

Frank Adler (Chris Evans) és un home solter que viu a un poble costaner de Florida i que es fa responsable de Mary (Mckenna Grace), la seva enèrgica neboda i una nena prodigi. Frank vol que Mary tingui una vida escolar normal, uns plans que xoquen amb la idea de la seva àvia, Evelyn (Lindsay Duncan) que s'adona de les habilitats matemàtiques de la petita, de només set anys.

'Despido procedente'

Comèdia protagonitzada per Immanol Arias, que interpreta a Javier, un executiu d'una multinacional que comet un error a l'indicar-li una adreça a un desconegut. Aquest fet comença a acusar-lo, reclamant-li una indemnització per la falta comesa. Això succeeix en una setmana en la qual Javier haurà d'enfrontar-se a Sam per un lloc de feina.

'En este rincón del mundo'

Pel·lícula d'animació japonesa que se situa l'any 1944. La cinta se centra en Suzu, una noia de 18 anys que la fascina dibuixar i la vida de la qual canvia per complet quan rep una proposta de matrimoni. D'aquesta manera, la jove es converteix en l'esposa de Shusaku, un funcionari judicial del tribunal militar i es trasllada a viure amb la seva nova família a la ciutat de Kure, a pocs quilòmetres d'Hiroshima. Allà conviu amb els seus amables sogres, una estricta cunyada i la seva neboda mentre la Guerra al Pacífic s'intensifica i comencen a escassejar els aliments. Un dia rep la visita de Tetsu, el seu millor amic de la infància, que té el vaixell atracat al port de Kure i comencen a despertar-se sentiments que creia oblidats. Poc després, comencen els bombardejos del fatídic estiu de 1945.

'Aurora'

Comèdia dramàtica francesa badesa en la trilogia de novel·les adolescents 'Le journal d'Aurore', de Marie Desplechin. La cinta narra la vida d'una jove adolescent de 13 anys que es refugia en la música per wsuperar els problemes amb la família, els nois i els seus professors. La banda de rock amb la qual toca és la seva millor forma d'evasió.

'Gru 3, el meu dolent preferit'

Gru és acomiadat per haver deixat escapar una estrella infantil dels anys 80 que va ser famosa per fer una sèrie on interpretava un criminal. Ara és un adult i crea el caos a tot el planeta. Paral·lelament, Gru descobreix que té un germà bessó.

'Colossal'

Cinta de Nacho Vigalondo que arriba als cinemes després del seu pas pel Festival de Cinema de Sant Sebastià i de Sitges i que compta amb Anne Hathaway en el repartiment. La Gloria decideix abandonar Nova York i tornar a la seva ciutat natal després de perdre la seva feina i la seva parella. Mentrestant, Seül està sent destruïda per un monstre gegant i la Gloria descobreix que està connectada a través de la seva ment amb aquests estranys esdeveniments.