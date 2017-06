L'Ajuntament de Sant Sadurní signa una declaració d'intencions per adquirir Can Guineu. Ajt Sant Sadurní d'Anoia

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha signat un preacord amb els tres propietaris de la casa pairal de Can Guineu, declarada Bé Cultural d’Interès Local, per tal d’adquirir l’edifici per un valor no superior als 300 mil euros.

L’alcaldessa Maria Rosell, acompanyada pel primer tinent d’alcalde Josep Maria Ribas, ha signat aquesta declaració d’intencions de compravenda juntament amb Maria del Mar Raventós, en representació de Codorniu; Francesc d’Asís Javier Aubareda, en nom de Freixenet; i Meritxell Juvé, en representació de Juvé i Camps.

Aquesta declaració d’intencions fixa un període de sis mesos en què els actuals propietaris no vendran l’edifici a un tercer i acceptarien l’adquisició de can Guineu per part de l’Ajuntament. Si s’esgota aquest termini i no s’acorda una pròrroga entre les parts, els propietaris podran escoltar d’altres ofertes per l’edifici.

L’equip de govern es dóna ara unes setmanes de marge per tal d’arribar a un consens amb la resta de forces polítiques municipals i assegurar un ampli acord davant aquesta oportunitat històrica perquè Can Guineu sigui municipal. Per tal d’afrontar l’adquisició i ajustar-se a la legislació vigent, l’Ajuntament hauria d’obtenir aquesta quantitat amb la venda de patrimoni municipal, en aquest cas preveu la venda d’una parcel·la al polígon industrial de Can Ferrer II.

Can Guineu

L’immoble es troba en una situació estratègica, al centre neuràlgic de Sant Sadurní, a pocs metres de l’Ajuntament i davant del Centre d’Interpretació del Cava. Compta amb gairebé 2.700 metres quadrats entre la casa pairal, el soterrani on antigament s’hi ubicava el celler, una planta baixa i tres plantes superiors, a més dels porxos i les terrasses. Una taxació del valor de l’edifici se situa per sobre dels 800 mil euros.

Amb tot, la manca d’inversió i d’actuacions per part dels propietaris durant gairebé tres dècades obligarà a una important i costosa rehabilitació que farà molt necessària la cerca de subvencions i les aportacions per part d’altres administracions.