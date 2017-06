Les Veus paral·leles arriben novament a Vilafranca

El proper dissabte 1 de juliol, a les 21h, arriba la quinzena edició de les Veus Paral·leles al Claustre de Sant Francesc, dins el cicle Paraules al Claustre i +.

Des de l’any 2003, la Institució de les Lletres Catalanes organitza el cicle de poesia Veus Paral·leles, en el qual sis poetes, tres de fora les terres de parla catalana i tres de l’àmbit lingüístic català, reciten la seva poesia en la pròpia llengua en un joc de veus paral·leles. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca col·labora en la producció d’aquest esdeveniment des de l’any 2010 i la seva realització s’emmarca dins del Cicle Paraules al Claustre i +.

A partir d'un guió, una actriu enllaça les obres poètiques. És una activitat d’intercanvi que connecta la literatura catalana amb altres literatures europees. Enguany els poetes convidats són Ryszard Krynicki (1943, Àustria), Isabel Robles Gómez (Alhambra, Ciudad Real, 1948), Teresa Colom (La Seu d'Urgell, 1973), Bianka Rolando (1979, Poznań, Polònia), Damià Rotger Miró (Menorca, 1981) i Jakub Kornhauser (1984, Cracòvia).

Les traduccions dels textos són de Xavier Farré i Jerzy Slawomirski, el guió i direcció d’Albert Mestres i l’actriu participant en els recitals és Mireia Chalamanch.

L’assistència a l’espectacle poètic és gratuït tot i que l’aforament és limitat, per la qual cosa es demana la màxima puntualitat.

ELS POETES

Ryszard Krynicki (1943, Àustria). Poeta de la Generació del 1968, coneguda també com la New Wave, als anys 70 i 80 va ser un afiliat de l’oposició democràtica, i durant molts anys l’edició de les seves obres va estar prohibida i va ser publicada de manera underground i en editorials estrangeres. Va ser coeditor de la revista independent Zapis (1978-81) i de la revista del Moviment Independentista Solidaritat, a Poznań, de nom Obserwator Wielkopolski (1982-88). Cofundador, juntament amb la seva dona Krystyna, de l’editorial independentista a5 (1988), que segueix vigent avui dia. Ha viscut a Cracòvia durant dinou anys.

Isabel Robles Gómez (Alhambra, Ciudad Real, 1948) és llicenciada en Història i Hispàniques per la Universitat de València i Lewis and Clark College de Portland, Oregon. Professora d’anglès de secundària. Ha publicat articles sobre literatura de dones des d’una perspectiva de gènere (Virginia Woolf, Kate Chopin, Isabel-Clara Simó, etc.), així com traduccions de Myrna Lamb, Anne Sexton, e. e. cummings i Edgar A. Poe. Amb L’Espiral (1994) va guanyar el premi de poesia La Forest d’Arana de 1993. Així mateix és autora de Llibre dels adéus (2009) i de Les sabates i altres poemes (2014), Premi Ibn Hazm de poesia de la Ciutat de Xàtiva, 2013. Viu a València.

Teresa Colom (La Seu d'Urgell, 1973), poeta i escriptora catalana, llicenciada en Ciències Econòmiques. L’any 2000 guanyà el premi Miquel Martí i Pol i l’accèssit al Premi Grandalla, i publicà el poemari Com mesos de juny. El 2010 estrenà 32 vidres, muntatge poeticoteatral. Ha merescut el Talent FNAC 2009 i ha estat directora artística de Barcelona Poesia. Ha guanyat el premi Maria Àngels Anglada amb la seva primera obra de narrativa, La senyoreta Keaton i altres bèsties. Viu a Andorra.

Bianka Rolando (1979, Poznań, Polònia) és una poeta i artista visual que ha produït dibuixos, instal·lacions i objectes. Fa el seu doctorat en Arts Visuals a l’Acadèmia de Belles Arts de Poznań. S’ha exposat la seva obra al Museu d'Art Modern de Varsòvia, l’Institut Polonès de Roma i el Kunsthalle Bratislava, i és també una col·laboradora permanent a les galeries Foksal i Leto. És autora de Italian phasebook (2007), White Book (2009), Premi al millor debut poètic 2009, Kazimiera Illakowiczown, Larch Crowns (2011), Before the Flames (2012), A small Book about the Drawing” (2013), Wetland (2015) i Pascha (2016).

Damià Rotger Miró (Menorca, 1981). Ha guanyat el segon premi de poesia Illa de Menorca, una edició de Poetry Slam Mallorca de 2014, el subcampionat anual del Poetry Slam Mallorca 2014 i una edició Poetry Slam Mallorca de 2015. Lletrescades, Grams de tu, Nedar la fosca, La carn i l’innombrable i els encara inèdits Platjar-te i Calls al gest són alguns dels seus projectes poètics. Ha publicat en els llibres col·lectius Illanvers, Lletraferits i Mianorca. Ha recitat en els espectacles: PoésArt (Mallorca), Illanvers (Menorca), Delicadesses (Lleida), TypoMad (Madrid), Cañas&Tipos (València), Lletraferits (Catalunya), Posidònia (Mallorca), PoetrySlam, Fira del Llibre, Lletraferits, Setmana del Llibre en Català i SpokenWord, entre d’altres.

Jakub Kornhauser (1984, Cracòvia). Especialista en literatura, poeta, traductor i crític literari. Investigador a la universitat Jagiellonian de Cracòvia, on va cofundar el Centre d’Investigació de l’Avantguarda. Ha publicat tres volums de poesia. El darrer, Drożdżownia (2015), ha rebut el premi Wisława Szymborska. Ha publicat els llibres Głuchy brudnopis, Antologia manifestów awangard krajów Europy Środkowej (2014), Całkowita rewolucja i Status przedmiotów w poezji surrealizmu (2015). És el cap de l’awangarda/rewizje, que publica sèries al diari de de la universitat de Jagiellonian. Coopera a Literatura al món, Herito i MOCAK Museu d’Art Contemporani. Ha traduït al polonès autors com Gellu Naum, Gherasim Luca i Miroljub Todorović. Viu a Cracòvia.