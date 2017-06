La festa de la poesia a Sitges obre la seva segona dècada d'història

Si els dos llibres del cartell de la Festa signifiquen onzena, també podrien voler dir segona, perquè amb l’onzena edició, la Festa de la Poesia de Sitges enceta la seva segona dècada de vida de la mà de la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges i dirigida pels poetes sitgetans Joan Duran i Cèlia Sànchez-Mústich. I ho farà convidant i homenatjant a set poetes de llarga trajectòria el cap de setmana del 7 al 9 de juliol. Enguany, els autors homenatjats seran Laura López Granell, Marc Romera, Maria Antònia Massanet, Josep Checa, Begonya Pozo, Tomàs Àrias i, en llengua castellana, Concha García.

La Festa de la Poesia a Sitges segueix un model irrepetible. Tant hi ha els actes públics creats especialment per homenatjar els poetes convidats, com també un seguit d'obsequis als poetes. Una de les novetats, és que en aquesta 11a Festa, per primer cop, l’escola Esteve Barrachina i Escola Pia festejaran també els poetes. Des de la seva primera edició, tots els espectacles i activitats que se succeeixen durant els dos dies de Festa se singularitzen per la calidesa i humor que volen encomanar, i el seu toc proper i artesanal, com és el cas del Concert personalitzat o l'espectacle «Captura d'ànimes» que enguany estrena format amb Set poetes, set maletes.

El tret de sortida de la Festa el donarà la Rebuda del poetes a l'estació, amb banda de música —seguint la tradició que va instaurar Santiago Rusiñol en les Festes Modernistes—, i la cercavila amb balconades que enguany protagonitzaran, entre d'altres, la directora de cinema Isona Passola i la coneguda actriu Marta Bayarri. El mateix divendres a la nit, el Racó de la Calma viurà el recital d’amistat poètica entre generacions, un original format que enguany compta amb l’actuació del grup XY format per Laura Cruells i Marçal Ayats (veu i violoncel) i dels joves poetes Adrià Targa, Iris Hinojosa i Gonzalo Hermo (vingut des de Galícia). El punt àlgid de la Festa tindrà lloc dissabte 8 de juliol a la nit, amb el Recital de Cloenda als Jardins del Retiro i l’actuació d’una de les artistes catalanes més conegudes i estimades. Allà, els set poetes convidats llegiran els seus poemes, i s’anirà desgranant el ja clàssic “concert personalitzat”, enguany pensat i ofert per l’actriu i cantant Àngels Gonyalons, i amb la pianista Elsa Perches.

Des de la seva creació, la Festa de la Poesia a Sitges és ideada i dirigida pels poetes Joan Duran i Ferrer i Cèlia Sànchez-Mústich. Organitzada per l'Ajuntament de Sitges, compta amb la col·laboració del Consorci del Patrimoni de Sitges i de la Societat Recreativa El Retiro, i amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes. La Festa rep recolzament de diverses empreses sitgetanes de l'àmbit de l'hoteleria i la restauració, i teixeix, any rere any, complicitats amb entitats i amb persones a títol individual. En l'edició de 2017, El Palau de Maricel, el Racó de la Calma i els Jardins de la Societat Recreativa el Retiro, seran, entre d'altres i sumats als carrers de la Vila, l'escenari dels diversos actes de la Festa.