La Divina Comèdia fa estremir el Conjunt Monumental d'Olèrdola

La Divina Comèdia, en una versió lliure al voltant de la figura del noble Mir Geribert, ha estat la protagonista de la segona edició del festival d'arts escèniques 'Olèrdola, la ciutat perduda'. Els visitants han pogut gaudir d'un tast de vins, diverses instal·lacions artístiques i una mostra d'art al llarg del recorregut nocturn –a la llum de les llanternes- pel jaciment arquitectònic i arqueològic de l'Alt Penedès. Organitzat per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, l'espectacle ha volgut ser "una experiència dels sentits", segons el propi director artístic, Antoni Madueño. De fet, s'han traslladat al Conjunt Monumental d'Olèrdola alguns dels passatges de la Divina Comèdia com La Selva Obscura (on s'ha combinat una creació del col·lectiu Arpirineus amb un mapping visual de Sílvia Isach i banda sonora de Roger Subirana) o La cisterna (espectacle de dansa amb vestuari i direcció artística de Keith Khan i formació en expressió corporal per Carlos Alma).

Han complementat 'L'infern de Mir Gibert', una exposició nocturna a El pla dels Albats, una videoinstal·lació apocalíptica de l'infern a càrrec de Jordi Murillo a l'església i un espectacle de Salvador Giralt, Marc Egea i Jordi Rallo a la muralla. La primera representació s'ha fet el divendres 30 de juny i avui dissabte 1 de juliol es farà un segona funció, amb inici a les 20 hores i al preu de 6 euros. L'aforament a l'espectacle és limitat.