L'espectacle Veus paral·leles: Del vístula al Segre passa per Vilafranca del Penedès. Irene López

Sis poetes i una actriu, Mireia Chalamanch, s'han reunit aquest dissabte al popularment conegut antic hospital de Vilafranca per representar l'espectacle Veus paral·leles. La catalana Teresa Colom, el menorquí Damià Rotger, la poetessa lsabel Robles, originària de Ciudad Real, la polonesa Bianka Rolando, l'austríac Ryszard Krynicki i el croat Jakub Kornhauser han estat els artistes participants d'aquesta edició.

Durant l'actuació els artistes han llegit les seves obres amb la intervenció de la Mireia, que els empenyia a recitar-les, esdevenint així el fil conductor de l'espectacle. La lluminositat juntament amb el moviment dels narradors ha omplert de teatralitat la funció creant un clima silenciós entre els assistents i generant una gran expectació. Els poemes, reunits a un llibre recopilatori han estat en tot moment a l'abast del públic a partir d'aquest.

Una quarantena de persones han assistit a aquest acte impulsat i produït per la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i dirigit per Albert Mestres. Lluny de ser Vilafranca la única localització de l'espectacle, aquest es representa a diverses ciutats catalanes, entre d'elles Barcelona, també a València i Palma de Mallorca, fent un recorregut així per algunes poblacions representatives de les terres de parla catalana.

Així doncs, aquest acte protagonitzat per sis artistes de generacions i nacionalitats diferents, ha volgut impulsar la connexió entre les terres de l'est i les terres catalanes a partir de la natura, la llengua i la literatura celebrant un recital de poesia que ha impregnat el claustre de Sant Francesc de rimes i melòdiques paraules.