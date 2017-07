Cubelles consolida la Mostra de pallassos al voltant de la Festa Petita

La sisena edició de la Mostra de Pallassos arriba el proper 28 de juliol amb l’activitat plenament consolidada. El nucli antic tornarà a ser l’eix central, si bé el recinte s’amplia al carrer de Sant Antoni i les places de Jaume Marsé, de la Font i del Mercat. L’activitat segueix disposant de l’assessorament artístic del popular pallasso cubellenc Pep Callau i la coordinació de la regidoria de Cultura.

Enguany, Marcel Gros serà la figura més coneguda entre les vuit companyies, amb el seu espectacle Marcel Sol (plaça de Jaume Marsé, 19.00 h.). Es tracta d’un espectacle senzill, on l’artista es presenta amb tota la seva sensibilitat, bestiesa i innocència. Tot jugant a fer espectacles, agafa la música, la màgia, els mim i els converteix en un joc.

Destaca també en el programa el retorn a Cubelles d’en Robert Gobern, que exercirà de mestre de cerimònies (Pg Marítim-Pl. De Jaume Marsé, 18.00 h.). Gobern i la seva companyia van ser els encarregats de presentar la Xatonada Popular durant gairebé una dècada.

Els espectacles es combinaran un any més amb els tallers. Al carrer de Sant Antoni (18.00 h.) la companyia Tot Circ presenta Circ a 3 pistes, amb activitats dirigides a infants fins a 8 anys centrats en el maquillatge i la caracterització, equilibris, punteria, música, malabars, xanques… També la companyia Desastrosus Cirkus oferirà els seus tallers de circ com una manera de apropar a la gent les tècniques de circ, no solament com un aprenentatge sinó també com una manera de valorar els espectacles (plaça del Mercat, 19.00 h.).

Circ en estat pur

No faltarà tampoc un espectacle itinerant, que sol fer les delícies de grans i petits. Enguany l’encarregada serà la companyia Revoluclown (C. Major-Pl. de Jaume Marsé, 18.00 h.) que presenta un grup de pallassos que arriben per fer la revolució creant una aventura èpica, entusiasta i amb molta diversió. Un espectacle perquè gaudeixi tota la família. També hi seran presents les tradicionals titelles, a càrrec de la companyia Marionetes Herta Frankel SC (plaça del Castell. 19.20 h.) amb l’espectacle Pallassos de fusta.

L’espectacle Les ballerines (plaça de la Font, 19.45 h.), de la companyia La La La, presenta una esborrajada actuació de dansa que es va complicant per la diversió dels assistents. Mentre que Cirkonita porta a la plaça de la Vila una acurada posada en escena de malabars, acrobàcies i equilibris amb l’espectacle Petit efecte (plaça de la Vila, 20.20 h.).

La plaça del Mercat acollirà enguany els espectacles de tancament, dirigit a un públic més familiar i amb muntatges de més gran format. La companyia Desastrosus cirkus repeteix amb el seu espectacle homònim (plaça Mercat, 21.00 h.), en què tres personatges es troben en un espai on, a través de les seves relacions, ens atansen a un univers de somnis, il·lusions i els més difícils encara. El Circ Los serà l’encarregat de posar el punt i final a la sisena edició de la Mostra de Pallassos 2017 amb el muntatge Xarivari Blues (plaça del Mercat, 22.00 h.), en què quatre experimentats artistes de circ en una exuberant escenografia i inspirats en la pel·lícula Blue Borthers, oferiran malabars, monocicles i llit elàstic amb equilibris impossibles i vertiginoses acrobàcies amb elegància i molt d’humor.