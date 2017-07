Tornen els "Capvespres al Museu" a la Masia Cabanyes de Vilanova

Els Jardins de la Masia d’en Cabanyes s’obren a la ciutadania els capvespres dels divendres 11, 18 i 25 d’agost per gaudir d’una visita guiada al Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes (CIRMAC), que permetrà descobrir les estances i la col·lecció artística del segle XIX.

La Masia d’en Cabanyes és un dels tresors patrimonials del Garraf, construïda el 1798 i considerada un cas excepcional en l’arquitectura de la Catalunya de finals de segle XVIII. L’exterior de la casa s’acosta al model italià de vil·la pal·ladiana, d’una gran harmonia i bellesa, i es complementa amb els pòrtics, que ens remeten al mas tradicional català. L’interior segueix els models neoclàssics, amb una decoració refinada i afrancesada.

Amb aquesta activitat es podrà gaudir dels tresors de la Masia. Un viatge pel Romanticisme gràcies a les aportacions que la família Cabanyes va fer al patrimoni cultural en diferents àmbits: la literatura, la pintura, la ciència i la tècnica, l’arquitectura i el comerç marítim, i posa un èmfasi especial en la figura del poeta Manuel de Cabanyes (1808-1833), considerat l’introductor de la literatura romàntica europea al país. Destaca també el pintor Alexandre de Cabanyes a qui devem la conservació de la masia i els seus tresors. La planta noble de la casa, ofereix al visitant un interessant viatge al segle XIX a través de les estances originals: la sala de música, la biblioteca, la sala russa, els dormitoris, el menjador i la cuina, juntament amb un passeig pels porxos.

La visita continua descobrint els Disparates de Goya, 12 estampes considerades per tots els investigadors i especialistes en Goya com les més hermètiques i difícil de desxifrar, en gran part per la poca documentació històrica que es té sobre aquestes estampes en vida de Goya. Es tracta de la darrera sèrie de gravats que va realitzar el pintor abans d'emigrar a Bordeus (França) el 1824, i que mai van ser impreses.

I per acabar, les persones assistents podran gaudir dels jardins amb una copa de cava, gràcies a la col·laboració del Celler de Viticultors del Garraf.

Les visites dels capvespres es realitzaran de 20h a 22h i seran dinamitzades per Arc Gestió Cultural. El preu de l’entrada serà de 5€ per participant i gratuït per infants i joves fins als 14 anys.

Per a més informació podeu trucar al 669 288 220 o enviar un correu electrònic a: info@arccultural.cat

Durant el mes de juliol el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes obre en el seu horari habitual de dissabtes i diumenges de 11h a 14h, amb la visita guiada a les 11h i les 13h i el Col·leccionisme i Goya a la Masia d’en Cabanyes.