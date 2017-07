Laura Farré obre una campanya de micromecenatge per gravar el seu primer disc

La pianista vilanovina Laura Farré Rozada enregistrarà aquest estiu el seu primer disc de música clàssica contemporània. Espera poder finançar-lo a partir de les petites aportacions econòmiques de mecenes a la plataforma Verkami. Ha de recaptar 4400 euros en el termini de 40 dies. "Un Verkami em sembla la millor manera de finançar el meu projecte, a la vegada que em dono a conèixer. Aquest disc, a més de ser una bona eina professional per mi, vol oferir al públic la possibilitat de descobrir un nou repertori i connnectar amb l'obra de compositors actuals. Començar com a pianista professional no és fàcil. Tenim poc ajuda institucional, i a més, hi ha molta competència. Cal molt d'esforç, assajar moltes i moltes hores, i també cremar moltes hores en la burocràcia i en cercar el finançament", explica Laura Farré que espera que els diners que recapti li permetin també finançar la gira de presentació del disc pels països d'origen dels compositors.

I és que al seu disc "The French Reverie" hi haurà obres de compositors de França, Finlàndia, Bulgària, Israel i Estats Units. La pianista vilanovina planteja el seu treball de debut com un homenatge al repertori pianístic francès dels segles XX i XXI. "El disc es basa en un concepte de somni circular que explora algunes de les obres més importants dels francesos Messiaen, Dutilleux, Manoury i Escaich, contextualitzades i complementades per les del búlgar Djambazov, el finlandès Järventausta i l'israelià/nord-americà Ben-Amots".

Laura Farré ha preparat a consciència el repertori. L'ha treballat amb tots els compositors vius, viatjant expressament a França i Bulgària, per poder-ne ajustar la interpretació i, sobretot, entendre'n el llenguatge i el context. "El disc començarà amb una obra de Thierry Escaich que consisteix en un tema i variacions basat en una Suite per a clave del compositor francès del Barroc Jean-Philippe Rameau. Seguirà un preludi de Messiaen, escrit en la seva joventut i que apunta la seva obra futura. De Manoury he triat la seva hipnotitzant "toccata". A mode de contextualització de la sonata de Dutilleux, escrita després de la segona guerra mundial, incorporo una preciosa composició de l'israelià Ben-Amots escrita en homenatge a les víctimes de l'Holocaust. L'obra de Järventausta, company d'estudis al Royal College of Music de Londres, m'ha permés participar en el seu procés de creació. Acabaré amb l'energètica 33:8 basada en el folklore búlgar i que tanca el cicle que planteja Escaich amb la primera peça inspirada en la dansa barroca de Rameau".

Laura Farré vol contribuir a divulgar aquestes obres a un públic que considera "massa habituat al cànon de la música clàssica. Aquestes són obres de compositors del meu temps escrites amb un llenguatge que m'és familiar i proper". I hi troba aquesta virtut: "amb un repertori novedós i trencador espero que sigui més fàcil donar-me a conèixer, tot i que també has de donar a conèixer el repertori". I també vol trencar tabús: "la música contemporània no és res més que música clàssica escrita per compositors actuals. Està impregnada de la nostra societat, la nostra cultura, el nostre entorn. Com a intèrprets i espectadors tenim el deure d'identificar els genis i els portaveus del nostre temps".

El primer disc de la pianista Laura Farré Rozada arriba després de més de vint anys de formació. Va començar els seus estudis als 5 anys a l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Ara ha acabat amb diverses matrícules d'honor el seu primer any del Màster en Interpretació que cursa sota la tutela d'Andrew Zolinsky al Royal College of Music de Londres, on ha rebut la Menció d'Honor a la Contemporary Competition d'aquest any. Abans va estudiar la carrera de música a l'ESMUC on també va fer un màster amb Jean-François Dichamp, mentre es llicenciava en Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest estiu l'han seleccionat per participar en el prestigiós certamen Waterloo Region Contemporary Music Sessions 2017 al Canadà.