El carnaval torna al Garraf aquest cap de setmana amb l'epicentre a Les Roquetes

Els carrers de les Roquetes es tornaran a omplir de disfresses, lluentons, plomes i persones amb ganes de divertir-se aquest cap de setmana amb la celebració de la vuitena edició de la Rua Summer, el carnaval d’estiu que s’ha consolidat com a referent a la comarca a principis de juliol i que aplega una gran multitud de persones tant locals com de la resta del territori.

El divendres 7 de juliol prendran protagonisme els més petits de la casa, amb la presentació de la Reina Infantil a les 20h i la Rua Summer kids a les 20.30h a la plaça del Llobregat. Serà durant l’acte de presentació de la Reina infantil quan, posteriorment, també es donarà a conèixer la figura de la Reina adulta. Seguidament les colles de nens i nenes amb les seves carrosses recorreran els principals carrers de la població (pl. Llobregat, Ter, Miguel Angel,Foix, Avda Catalunya, Almogàvers, Plaça Ramon Mir, Eugeni d'ors, av. Mas d'en Serra, Ter, pl. Llobregat). Abans, però, a les 18.30h a la mateixa plaça hi haurà un espectacle infantil. Els actes de divendres es clouran amb un show final nocturn a les 23.30h a la mateixa plaça.

Dissabte 8 de juliol el plat fort de la jornada serà la desfilada de carrosses o disfresses adultes a partir de les 21h des del passeig de Santa Eulàlia, una multitudinària Rua Summer que acabarà amb un festival amb música a les 00.00h a la Rambla de Santa Eulàlia. L’itinerari que se seguirà serà el següent: passeig de Santa Eulàlia, Ronda Masia Nova,c. de Roger de Flor, avda. Catalunya, c. d’Almogàvers, pl. Ramon Mir, c. d’Eugeni d’Ors, avda. Mas d’en Serra, avda. Catalunya, c. d’Eugeni d’Ors, d’Àngel Guimerà,c.Ortega i Gasset, de Velázquez, de Miquel Àngel, de Foix, avda. Catalunya, C. de Roger de Flor,Ronda Masia Nova i finalitza a la Rambla Santa Eulàlia.

Tancarà aquesta edició, com l’any passat, la festa Water Holi Garraf que es farà el diumenge 9, a les 17h, al passeig de Santa Eulàlia.

La Rua Summer està organitzada enguany per l’Associació de Festes Populars de les Roquetes i la Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes (UCER) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes després de la retirada de l’entitat Roquefestes per discrepàncies amb alguns dels organitzadors.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, mediadora en el conflicte entre entitats, lamenta la situació viscuda aquest any i ha volgut garantir la continuïtat d’aquesta celebració popular ja tan arrelada perquè les Roquetes tingui un any més el seu carnaval d’estiu. El regidor de Cultura de les Roquetes, Adrià Solà, considera que “l’Ajuntament ha de vetllar pel desenvolupament dels actes i les festes populars independentment de qui les organitzi, perquè les festes són del poble i per al poble”.