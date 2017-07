Els Xicots de Vilafranca, a punt per portar el 4d9f a la Granada

Els Xicots de Vilafranca portaran a plaça aquest dissabte el primer castell de 9 de la temporada, el 4 de 9 amb folre. Serà en el marc de la festa major de la Granada del Penedès, municipi que va recuperar la seva diada castellera l’any passat i que aposta per ser un punt marcat en el calendari casteller. Enguany les tres colles convidades són Xicots de Vilafranca, Colla Joves Xiquets de Valls i Castellers de Sant Cugat. Aquest serà l’ordre d’actuació, d’acord amb el resultat del sorteig efectuat ahir dimarts al vespre a l’Ajuntament de la Granada.

Els caps de colla de les tres entitats castelleres van assistir a l’acte de sorteig, que va continuar amb una taula rodona moderada pels cronistes castellers Pep Ribes i Josep Torreño. Gabi Cot, cap de colla dels Xicots de Vilafranca, va exposar l’interès de la colla per fer a la Granada el salt als castells de 9: l’objectiu de la temporada és unir en una diada dos castells de 9, un repte que l’equip tècnic preveu per la Festa Major de Vilafranca. “Arribar-hi amb un castell de 9 fet, ens traurà pressió a la plaça de la Vila”, va manifestar. “A més a més, a la Granada ens sentim com a casa”.

Ja fa setmanes que la colla ha intensificat la dedicació en aquesta construcció, tant pel que fa als troncs –sumen nou 4 de 8 descarregats enguany-, com també quant al peu. “Des de fa uns dies estem treballant més el factor psicològic, de prendre motivació i confiança en el castell. Tot el que podem controlar, ho tenim controlat”, va afirmar el cap de colla. Els altres castells que contempla portar a plaça la colla vilafranquina són la torre de 8 amb folre i el 3 de 8.

Pel que fa a les altres dues colles, la Joves podria portar el 3 de 9 amb folre en funció de les camises que arrosseguin, segons va apuntar el cap de colla, Francesc Xavier Ramon. D’altra banda, el cap de colla de Sant Cugat, Biel Samsó, va avançar la intenció de portar tres castells de 8. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Granada, Joan Amat, va agrair la participació de les tres colles en aquesta diada castellera que vol agafar volada. “Portar tres colles d’aquest nom fa que es parli de la Granada i de la nostra festa major, és una oportunitat de donar a conèixer la nostra festa”, va exposar, tot concloent amb una invitació per al futur: “les tres colles sereu sempre benvingudes”.

La diada de la Granada serà davant de l’Ajuntament, a partir de les 6 de la tarda. Els Xicots de Vilafranca animen a assistir als dos assaigs que queden, avui dimecres a les 21 h, amb la participació dels Bous de la Bisbal, i divendres a les 22 h, assaig especial que acabarà amb sopar per a tothom. Objectiu: #enREDadaAlaGranada.